EL1 - Marc Márquez débute en tête dans des conditions compliquées

L'Algarve, ses plages, son soleil… C'est en réalité sous un ciel chargé de sombres nuages que s'est ouvert le week-end du GP du Portugal. Après de fortes pluies tombées cette nuit, la première séance de la catégorie Moto3 a même été en grande partie perdue, la piste devant être nettoyée d'une couche de poussière et de boue, en plus d'être restée assez humide.

Cela n'a pas entraîné de retard dans le programme et les Essais Libres 1 de la catégorie MotoGP ont débuté à l'heure prévue. Les conditions s'étaient améliorées malgré des traces d'humidité persistantes, néanmoins les premiers chronos établis ne pointaient qu'à quatre secondes de ceux de cette même séance disputée l'an dernier.

Aussi anecdotiques les temps aient-ils pu être dans ces conditions, les leaders se sont enchaînés. On a ainsi pu voir Fabio Quartararo occuper la tête du classement durant quelques minutes. Franco Morbidelli a lui aussi fait un passage à la première place, un joli symbole après le gros accident dont l'Italien a été victime ici-même durant un entraînement fin janvier, chute qui lui a tant coûté jusqu'à présent.

Pedro Acosta est passé en tête à son tour, avant d'être devancé d'un cheveu par une autre KTM, celle du pilote officiel Jack Miller. Puis, à un quart d'heure du drapeau à damier, Marc Márquez s'est emparé de la première place. D'abord pour quelques instants seulement, puisque le local Miguel Oliveira a fait plaisir à son public en bouclant un meilleur tour. Mais le pilote Gresini ne faisait que débuter une succession de tours de plus en plus convaincants.

Márquez a encore amélioré au passage suivant sur la ligne de chronométrage, pour descendre pour la première fois de la séance sous la barre des 1'41. Son temps de 1'40"927 a tenu un peu plus longtemps, avant que Maverick Viñales ne prenne les commandes à son tour. Touché par une gastro-entérite la nuit dernière et avant-dernier quelques minutes plus tôt, l'Espagnol symbolisait la progression constante des performances que l'on pouvait observer durant cette dernière partie de séance, signe de l'amélioration des conditions.

"Les conditions de piste sont assez mauvaises. La piste se nettoie tour après tour, c'est sûr, mais il y a beaucoup de sable et de poussière et ça n'est pas facile", a expliqué Piero Taramasso, responsable Michelin, au micro du site officiel du MotoGP. "On voit que les chronos sont assez lents, donc il faut juste prendre le temps de continuer à rouler et ça sera peut-être propre cet après-midi."

Brad Binder a placé sa KTM à la troisième place. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Brad Binder a ensuite pris la tête avec un temps de 1'40"689, mettant sous le feu des projecteurs une KTM à l'aéro encore modifiée. Sur la RC16 du Sud-Africain, on a en effet pu noter de nouveau éléments sur la face avant ainsi que trois petites ailettes latérales sur le dosseret de selle.

Mais Márquez n'avait toutefois pas dit son dernier mot ! L'Espagnol a repris les commandes une dernière fois lorsque le décompte s'est terminé sur ces 45 minutes d'essais. Avec un temps final de 1'40"484, le pilote Gresini Racing devance Viñales de 0"165, puis Binder de deux dixièmes. Vient ensuite l'autre KTM officielle pilotée par Miller, lui-même suivi de très près par les Ducati de Morbidelli et Martín et la Yamaha de Rins.

Miguel Oliveira, Álex Márquez et Joan Mir complètent le top 10 de cette séance à la lisibilité très relative. Fabio Quartararo en termine quant à lui avec le 11e temps et Johann Zarco avec le 16e.

Les pilotes MotoGP seront de retour en piste à 16h heure française pour une seconde séance qui revêtira un enjeu bien plus important, puisque les dix plus rapides seront alors directement sélectionnés pour la dernière partie des qualifications qui se disputeront demain.

GP du Portugal - Essais Libres 1 MotoGP