EL1 - Johann Zarco domine sous la pluie, Pecco Bagnaia à terre

Cette première séance d'essais du week-end a débuté sur une piste très humide, des conditions attendues pour les deux premières journées du Grand Prix, le risque de précipitations étant bien plus faible pour la journée de dimanche, qui pourrait voir Fabio Quartararo devenir Champion du monde.

Dans ces conditions délicates, les premiers chronos étaient à plus de 15 secondes de ceux réalisés sur piste sèche le mois dernier. Le premier pilote piégé a été Álex Márquez, éjecté de sa Honda au virage 2. Brad Binder a lui-aussi chuté peu après au virage 8, sans gravité.

Les pilotes Ducati, Jack Miller et Pecco Bagnaia, ont vite pris les commandes, le premier établissant une référence en 1'43"999. À la fin de son relais, Miller a doublé Fabio Quartararo, en grande difficulté dans ces conditions le mois dernier, mais le leader du championnat n'a pas vraiment pu s'inspirer du pilotage de l'Australien, particulièrement performant dès que la pluie s'invite, puisque l'averse a redoublé et qu'ils ont regagné les stands. Bagnaia a été l'un des seuls à rester en piste mais il était alors impossible de combler les 0"407 le séparant de son coéquipier.

De retour en piste, Miller s'est fait une grosse frayeur mais a réussi à éviter la chute. L'enchaînement des tours a permis aux pilotes d'être de plus en plus rapides. Johann Zarco s'est rapproché à 0"152 du leader à moins de dix minutes du drapeau à damier, avant de s'emparer de la tête dans le tour suivant, à la faveur d'un tour dans le sillage d'Álex Rins, qu'il a même doublé dans le dernier virage. Le Français a amélioré son chrono dans les deux tours suivant, repoussant Miller à 0"912 et le reste du plateau à plus d'une seconde.

Juste avant, Bagnaia venait de faire mieux dans le premier secteur mais l'Italien a chuté soudainement au virage 8, mettant ainsi fin à sa séance. Lorenzo Savadori, l'un des deux pilotes engagés en wild-card avec Michele Pirro ce week-end, est tombé à son tour au virage 10.

Aucun pilote n'est venu inquiéter Zarco, qui a même amélioré son chrono une dernière fois, mais Marc Márquez est remonté à la deuxième place au tout dernier moment. Le pilote espagnol, relégué à 1'417, a devancé Jack Miller et deux autres pilotes qui ont amélioré leur chrono en fin de séance, Jorge Martín et Franco Morbidelli. Bagnaia a glissé à la sixième place après sa chute, devant Miguel Oliveira et les pilotes Tech3, Danilo Petrucci et Iker Lecuona, souvent avantagés par la pluie. Joan Mir a complété le top 10.

Valentino Rossi, en piste sur ses terres pour la dernière fois de sa carrière, a signé le 12e temps. Fabio Quartararo a longtemps été aux alentours de la dixième place mais les améliorations de la fin de séance l'ont fait dégringoler à la 18e position, derrière Pol Espargaró, Álex Rins et Maverick Viñales.

Grand Prix d'Émilie-Romagne - Essais Libres 1