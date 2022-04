EL2 - Les pilotes Aprilia dominateurs, Bagnaia envoyé en Q1

Charger le lecteur audio

Au lendemain d'une journée purement et simplement annulée en raison des différents problèmes logistiques auxquels le MotoGP a été confronté pour acheminer le matériel des équipes à Termas de Río Hondo, et deux heures après des EL1 qui ont enfin pu se tenir ce samedi, cette deuxième et déjà dernière séance avant les qualifications était donc décisive pour assurer une entrée directe en Q2. Les pilotes devaient pour cela viser le top 10 du classement qui combinait EL1 et EL2, sur un circuit très poussiéreux et donc susceptible d'offrir de meilleures conditions à chaque passage.

Lire aussi : EL1 - Nakagami saisit sa chance et devance Quartararo

Une nouvelle fois longue d'une heure pour compenser du mieux possible le temps perdu depuis vendredi, cette séance s'est déroulée sous un franc soleil, le thermomètre affichant 27°C tandis que l'asphalte a atteint 43°C. Le plateau ne pouvait pas se permettre de viser uniquement la performance pure puisqu'avec l'annulation des traditionnels EL4, ils devaient également profiter de ce roulage à une heure similaire de celle de la course pour préparer cette dernière.

Les pilotes ont néanmoins pour la plupart pris la piste avec un pneu tendre à l'arrière et très vite, Aleix Espargaró a réalisé un chrono de 1'39"293, à seulement 0"365 de la référence établie par l'inattendu Takaaki Nakagami dans la matinée. Le pilote LCR n'a fait son arrivée en Argentine que vers minuit vendredi soir, une contamination au COVID-19 l'ayant poussé à déclarer forfait avant de recevoir un test négatif qui lui a permis de faire le déplacement.

Un drapeau jaune a brièvement privé les pilotes de toute amélioration, en raison d'une chute sans gravité de Remy Gardner au premier virage. Une fois le danger écarté, Aleix Espargaró a repris sa marche en avant et signé ce qui était le meilleur temps depuis le début du week-end, en 1'38"956.

Le Catalan devançait un Marco Bezzecchi aussi impressionnant que dans la matinée avec sa Ducati vieille d'un an, tandis qu'au guidon de la dernière mouture de la Desmosedici, Jorge Martín occupait la troisième place devant Johann Zarco, contraint de composer avec une moto encore instable. Les deux représentants du team Pramac ont ainsi atteint le top 10 au cumul des séances (encore provisoire), contrairement aux pilotes de l'équipe officielle, Jack Miller et Pecco Bagnaia.

Maverick Viñales est venu confirmer la bonne forme d'Aprilia en remontant à la deuxième place, offrant ainsi un doublé temporaire à la firme de Noale. Son ancien coéquipier Fabio Quartararo était de son coté dixième après son premier relais mais restait quatrième sur l'ensemble des séances.

Chute pour Pol Espargaró, problème pour Brad Binder

Quelques minutes avant le cap de la mi-séance, Pol Espargaró est tombé au premier virage. Immédiatement sur ses pieds, le Catalan a couru vers son garage pour tenter de reprendre la piste au plus vite, même s'il figurait toujours parmi les pilotes qualifiés pour la Q2.

Dans le cœur de cette heure d'essais, les pilotes ont plus préparé la course et les améliorations se sont faites plus rares mais Brad Binder a fait le spectacle malgré lui : sa moto a soudainement laissé échapper une épaisse fumée blanche, suggérant un problème sur le moteur. Le Sud-Africain s'est arrêté peu avant l'entrée des stands et a regagné son garage en courant, pour repartir sur sa deuxième moto. Contrairement à Pol Espargaró, c'était une nécessité pour lui puisqu'il n'était que 21e au cumul des séances. Une petite fumée s'est également échappée de la Ducati de Fabio Di Giannantonio, immédiatement de retour dans son box.

La lutte pour les premières places a repris dans les 20 dernières minutes. Maverick Viñales s'est emparé de la tête, une demi-seconde devant Aleix Espargaró, mais ce dernier a vite répliqué et repoussé son coéquipier à 0"210. Les Aprilia caracolaient en haut du classement, Bezzecchi pointant maintenant à une seconde du leader, mais cet avantage n'a duré que quelques instants puisque Joan Mir est remonté à la troisième place, néanmoins à 0"571 de Viñales, un écart devenu rare en MotoGP.

Les différentes améliorations ont éjecté les pilotes Pramac du top 10 et les pilotes Ducati officiels en restaient loin, avec une moto qui semblait difficile à contrôler. Pecco Bagnaia, Jack Miller se sont rassurés en entrant dans les places qualificatives alors que Fabio Quartararo, brièvement exclu de ces dernières, est remonté au troisième rang, derrière les pilotes Aprilia. Jorge Martín et Johann Zarco ont abaissé leurs temps, ce qui a fait dégringoler Bagnaia à la 11e position.

Les dernières minutes de la séance ont vu les pilotes se lancer véritablement dans l'exercice du time attack, dans des conditions pas forcément évidentes : Bagnaia s'est agacé du trafic et a ensuite freiné dans la ligne droit principale, ne gênant toutefois aucun pilote. Peu après, Darryn Binder a ajouté son nom à la liste des pilotes à terre au premier virage mais il a pu repartir.

Fin de séance difficile pour Bagnaia

Miller a pris la troisième place tandis que Bagnaia continuait à souffrir et semblait même freiner Bezzecchi, qui était dans sa roue. Le rookie a doublé son compatriote à l'entame de leur dernier tour, mais il a chuté dès son premier freinage. Le drapeau jaune a ralenti plusieurs pilotes et seul Luca Marini a intégré les dix premières positions en cette toute fin de séance.

Les pilotes Aprilia ont ainsi conservé les deux premières places, avec Aleix Espargaró devant Maverick Viñales. Jack Miller a sauvé la troisième position devant Fabio Quartararo, Brad Binder et le duo de Suzuki, Álex Rins et Joan Mir. Jorge Martín s'est classé au huitième rang devant Johann Zarco et donc Luca Marini.

Les dix premiers de cette séance sont ceux qui sont assurés de disputer la deuxième partie des qualifications. Parmi les autres, Miguel Oliveira, vainqueur en Indonésie, Pecco Bagnaia, Takaaki Nakagami, Franco Morbidelli, Enea Bastianini et Pol Espargaró n'auront que quelques minutes de répit puisque la Q1 débute à 22h05 (en France métropolitaine).

GP d'Argentine - MotoGP - EL2