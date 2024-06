EL2 - Bagnaia reste dominateur, grosses chutes pour Bezzecchi et Fernández

C'est jour de qualifications et de sprint à Assen ! Avant le début des festivités, les pilotes ont eu droit à un dernier round d'échauffement avec cette séance d'une demi-heure, traditionnellement consacrée à l'évaluation des pneus en vue de la course. Ils ont pris la piste sous un ciel dégagé mais avec un asphalte qui dépassait à peine les 30°C. Ils avaient pour la majorité le pneu tendre à l'arrière en début de séance, les choix étant plus variés à l'avant.

Marc Márquez n'était peut-être pas bien réveillé puisque l'Espagnol a pris la piste sans sliders sur ses genoux, ce qui l'a contraint à immédiatement regagner son garage.

Maverick Viñales, Pedro Acosta puis Jorge Martín ont brièvement mené dans les premières minutes mais Pecco Bagnaia, dominateur vendredi, a vite pris les commandes, repoussant aisément la concurrence. Marco Bezzecchi était alors en fond de classement et après une première journée difficile, qui l'a vu échouer hors du top 10 et faire deux passages dans les bacs à gravier, le poleman de l'édition 2023 est tombé à très haute vitesse au virage 7. Il s'est retourné plusieurs fois dans les graviers mais a pu se relever.

Raúl Fernández a été piégé au même endroit quelques minutes plus tard. Le pilote Trackhouse a perdu l'avant et a fait plusieurs tonneaux au sol, avec des contacts entre son casque et l'asphalte. Fernández a fait un bref passage par le centre médical pour un examen de routine, mais il a pu regagner son garage et reprendre ses essais avec sa seconde moto.

Les deux chutes ont ramené beaucoup de graviers sur la piste et Aleix Espargaró – qui souffre selon Aprilia d'un "léger inconfort en raison d'un hématome" au coccyx après sa grosse chute de vendredi – a glissé mais a pu rester sur sa moto, avant de faire un signe du bras pour signaler le danger sur la trajectoire. Après quelques minutes d'hésitation, la direction de course a déployé le drapeau rouge pour permettre aux commissaires de nettoyer la piste.

La séance a été relancée pour une dizaine de minutes. Acosta est remonté au deuxième rang, en restant à plus de trois dixièmes de Bagnaia. Maverick Viñales a pu se rapprocher à moins d'un dixième du leader, qui a conservé cette position même s'il n'a pas amélioré son chrono. Viñales a pris la deuxième place devant Acosta et Marc Márquez.

Discret vendredi, Jorge Martín s'est classé au cinquième rang devant Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Álex Márquez, Raúl Fernández et Aleix Espargaró. Fabio Quartararo a encore échoué aux portes du top 10, en 11e position. Enea Bastianini a pris la 13e place, devant Marco Bezzecchi, et Johann Zarco la 19e avec une Honda toujours distancée.

Les pilotes ont une courte pause avant le début des qualifications. Fabio Quartararo, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Pedro Acosta, Jack Miller et l'ensemble des pilotes Honda devront disputer la Q1, avec l'espoir de décrocher les deux dernières places dans la seconde partie de la séance.

