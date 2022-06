EL2 - Bagnaia et Quartararo de retour aux avant-postes avec Espargaró

Charger le lecteur audio

Le Grand Prix des Pays-Bas a démarré sous un déluge, qui a piégé plusieurs pilotes en EL1, à commencer par Enea Bastianini, qui est heureusement sorti indemne de sa glissade à grande vitesse dans les graviers. L'Italien a conclu bon dernier la séance et devait donc remonter dans le classement en EL2, tout comme Pecco Bagnaia et Fabio Quartararo. Bien qu'aux avant-postes tout au long de la session, le pilote Yamaha n'a en effet conclu qu'au 17e rang.

Lire aussi : EL1 - Avantage Miller sur un circuit détrempé

Cette fois, la météo était plus clémente, avec un ciel nuageux mais pas de pluie. Les températures étaient de 18 degrés dans l'air et 23 degrés en piste. Dans ces conditions mixtes, Quartararo a tout de suite pris son rythme pour établir le premier temps de référence en 1'44"015 devant Álex Rins et Maverick Viñales.

Il était néanmoins doublé par nombre de pilotes dès le second tour lancé, et ce sont Aleix Espargaró puis Álex Márquez qui se sont emparés de la tête de la séance. Le pilote LCR Honda a amélioré de plus de quatre dixièmes le meilleur temps du matin réalisé par Jack Miller, malgré une chaleur en sortant de la dernière chicane.

Au terme du premier run, Álex Márquez menait toujours devant Pecco Bagnaia, Johann Zarco, Álex Rins, Franco Morbidelli et Aleix Espargaró. Fabio Di Giannantonio, Fabio Quartararo et Joan Mir complétaient le top 10, qui était aussi le classement provisoire pour la Q2, tandis que Miguel Oliveira plaçait la première KTM au 12e rang. Enea Bastianini était 22e et Maverick Viñales bon dernier.

À leur retour en piste, le plateau MotoGP voyait la hiérarchie quelque peu se modifier, avec un meilleur temps réalisé par Miguel Oliveira, devant Aleix Espargaró et Franco Morbidelli. Très rapidement, le Portugais était doublé par Johann Zarco, premier pilote à descendre sous la barre des 1'40 avec un chrono en 1'39"511, et concluait le second run en leader.

La piste séchant de plus en plus, Luca Marini était le premier à passer les pneus slicks à 15 minutes de la fin de la séance et enchaînait les chronos rapides, repoussant à plus d'une seconde son premier adversaire, qui n'était autre que Lorenzo Savadori, le pilote d'essais Aprilia. Disposant d'une nouvelle spécification moteur qui devrait être homologuée d'ici la fin de la saison, l'Italien reléguait ses coéquipier à plus de trois secondes.

L'intégralité des pilotes rentrait alors aux stands pour passer en pneus slicks, et les chronos pouvaient alors descendre pour les dix dernières minutes.

Longtemps dans le fond du classement, Fabio Quartararo s'est emparé du meilleur temps avant de rapidement devoir le concéder, tour à tour à Pecco Bagnaia puis à Marco Bezzecchi et à Miguel Oliveira.

Sur piste séchante, le classement n'a cessé de bouger jusqu'au drapeau à damier, et c'est finalement Pecco Bagnaia qui a eu le dernier mot, devant Aleix Espargaró et Fabio Quartararo. L'Italien et le Français sont parvenus à entrer dans le top 10, un résultat important puisque le classement pourrait rester en l'état si les EL3 devaient se dérouler sous la pluie demain. Enea Bastianini l'a pour sa part manqué pour seulement quatre millièmes face à Marco Bezzecchi, qui est parti à la faute en fin de séance.

Un temps aux avant-postes, Johann Zarco a terminé neuvième et sauve donc sa place en Q2 provisoire, à l'inverse de Miguel Oliveira, qui a fini 16e.

Mise à jour : Tous les chronos réalisés par Aleix Espargaró dans son dernier relais ont été annulés, Aprilia ayant conservé sur sa moto un spoiler arrière autorisé uniquement lorsque le pilote a des pneus pluie. Il se retrouve bon dernier avec un chrono hors des 105%.

Rendez-vous demain à 9h55 pour les EL3.

GP des Pays-Bas - MotoGP - EL2