EL2 - Bezzecchi domine, Razgatlioglu se luxe l'épaule

C'est encore sous un ciel parfaitement dégagé que les pilotes ont pris la piste ce samedi, avec la même température que vendredi, 29°C, mais un asphalte légèrement moins chaud, mesuré à 54°C.

Leader vendredi, Raúl Fernández a vite pris le pouvoir dans cette séance traditionnellement consacrée à l'évaluation des pneus en vue des courses.

Toprak Razgatlioglu a fait un gros highside dès le début de la séance, au virage 13. Le pilote Pramac est retombé sur l'épaule droite, qui s'est luxée. Des débris sont restés sur la piste et le drapeau rouge a été déployé pour que des commissaires de piste puissent les enlever. Razgatlioglu a remis son épaule en place avant de regagner son garage mais il n'a pas été revu en piste.

Un chrono de Marco Bezzecchi qui lui aurait donné la tête a été effacé en raison du drapeau rouge. Le pilote Aprilia a été l'un des derniers à revenir la piste quand le drapeau vert a été agité, et son premier tour rapide l'a de nouveau placé en tête. Marc Márquez a pris la deuxième place dans la foulée, à 0"251 de l'Italien. Bezzecchi a encore amélioré son temps.

Aleix Espargaró, remplaçant de Joan Mir ce week-end chez Honda, est tombé au virage 12 mais s'est vite relevé.

En fin de séance, Fernández a pris la deuxième place et personne n'a pu approcher le chrono de Bezzecchi... si ce n'est l'Italien lui-même, qui a fait un tour à 0"013 de sa propre référence.

Aprilia a signé un doublé, avec Bezzecchi devant Fernández. Marc Márquez a réalisé le troisième temps devant Fabio Di Giannantonio, Jorge Martín et Pedro Acosta. Ai Ogura a pris la septième place, devant Fermín Aldeguer, Pecco Bagnaia et Álex Márquez. Fabio Quartararo s'est classé au 13e rang, deux positions devant Johann Zarco.

Cette séance est directement suivie par les qualifications. Ogura, Aldeguer et Zarco font partie des pilotes qui devront disputer la Q1. Razgatlioglu s'est préparé pour reprendre la piste.