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EL2 - Bezzecchi domine, Razgatlioglu se luxe l'épaule

Marc Bezzecchi a fait forte impression lors des Essais Libres 2 au GP d'Indonésie. Toprak Razgatlioglu s'est luxé l'épaule droite après un highside.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
VP2_6584

Photo de : Aprilia Racing

C'est encore sous un ciel parfaitement dégagé que les pilotes ont pris la piste ce samedi, avec la même température que vendredi, 29°C, mais un asphalte légèrement moins chaud, mesuré à 54°C.

Leader vendredi, Raúl Fernández a vite pris le pouvoir dans cette séance traditionnellement consacrée à l'évaluation des pneus en vue des courses.

Toprak Razgatlioglu a fait un gros highside dès le début de la séance, au virage 13. Le pilote Pramac est retombé sur l'épaule droite, qui s'est luxée. Des débris sont restés sur la piste et le drapeau rouge a été déployé pour que des commissaires de piste puissent les enlever. Razgatlioglu a remis son épaule en place avant de regagner son garage mais il n'a pas été revu en piste.

Un chrono de Marco Bezzecchi qui lui aurait donné la tête a été effacé en raison du drapeau rouge. Le pilote Aprilia a été l'un des derniers à revenir la piste quand le drapeau vert a été agité, et son premier tour rapide l'a de nouveau placé en tête. Marc Márquez a pris la deuxième place dans la foulée, à 0"251 de l'Italien. Bezzecchi a encore amélioré son temps.

Aleix Espargaró, remplaçant de Joan Mir ce week-end chez Honda, est tombé au virage 12 mais s'est vite relevé.

En fin de séance, Fernández a pris la deuxième place et personne n'a pu approcher le chrono de Bezzecchi... si ce n'est l'Italien lui-même, qui a fait un tour à 0"013 de sa propre référence.

Aprilia a signé un doublé, avec Bezzecchi devant Fernández. Marc Márquez a réalisé le troisième temps devant Fabio Di Giannantonio, Jorge Martín et Pedro Acosta. Ai Ogura a pris la septième place, devant Fermín Aldeguer, Pecco Bagnaia et Álex Márquez. Fabio Quartararo s'est classé au 13e rang, deux positions devant Johann Zarco.

Cette séance est directement suivie par les qualifications. Ogura, Aldeguer et Zarco font partie des pilotes qui devront disputer la Q1. Razgatlioglu s'est préparé pour reprendre la piste.

Indonesia Grand Prix d'Indonésie - EL2

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 17

1'29.560

   173.246  
2 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 15

+0.174

1'29.734

 0.174 172.911  
3 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 13

+0.311

1'29.871

 0.137 172.647  
4 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 10

+0.359

1'29.919

 0.048 172.555  
5 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 16

+0.388

1'29.948

 0.029 172.499  
6 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 16

+0.504

1'30.064

 0.116 172.277  
7 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 14

+0.583

1'30.143

 0.079 172.126  
8 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 13

+0.751

1'30.311

 0.168 171.806  
9 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 16

+0.854

1'30.414

 0.103 171.610  
10 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 15

+0.868

1'30.428

 0.014 171.584  
11 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 15

+0.879

1'30.439

 0.011 171.563  
12 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 16

+0.938

1'30.498

 0.059 171.451  
13 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 16

+0.948

1'30.508

 0.010 171.432  
14 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 15

+1.122

1'30.682

 0.174 171.103  
15 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 12

+1.131

1'30.691

 0.009 171.086  
16 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 12

+1.133

1'30.693

 0.002 171.082  
17 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 14

+1.199

1'30.759

 0.066 170.958  
18 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 15

+1.393

1'30.953

 0.194 170.593  
19 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 4

+1.573

1'31.133

 0.180 170.256  
20 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 16

+1.608

1'31.168

 0.035 170.191  
21 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 13

+1.806

1'31.366

 0.198 169.822  
22 Spain A. Espargaró Honda HRC 41 Honda 9

+1.820

1'31.380

 0.014 169.796  
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