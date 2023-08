EL2 - Binder au sommet malgré une chute

La deuxième journée du Grand Prix d'Autriche s'est ouverte sous un ciel couvert, mais sans traces de potentielles averses pouvant venir troubler la très grosse journée que vont devoir affronter les pilotes. On attend jusqu'à 28°C cet après-midi pour la première course du week-end, le sprint de 14 tours dont le départ sera donné à 15h, et cette chaleur risque d'être au cœur des préoccupations pour régler convenablement les motos.

Avant de s'attaquer au gros morceau du programme, avec les qualifications puis cette course, il restait une demi-heure d'essais libres pour peaufiner les réglages. Une séance sans enjeu chronométrique, que chacun s'est donc efforcé de mener à bien afin de cocher les dernières cases importantes dans la préparation.

Auteur vendredi du nouveau record absolu de la piste, Marco Bezzecchi a pris les commandes de cette séance dès les premières minutes, cette fois en 1'31"062. Après une amélioration déjà nette de la part de Brad Binder, Maverick Viñales a été le premier à passer sous la barre des 1'30, plaçant ainsi une troisième marque au sommet de la feuille des temps en quelques minutes à peine.

Brad Binder, dont l'avenir à long terme avec KTM vient d'être scellé, n'a pas tardé à répliquer au pilote Aprilia en repassant en tête avant la fin des dix premières minutes. Après encore une petite amélioration, le Sud-Africain s'est stabilisé aux commandes, avec un chrono de 1'29"813 qui ferait office de référence définitive.

Il occupait toujours cette place quand il est tombé à huit minutes de la conclusion, envoyé au tapis en passant sur le vibreur à l'intérieur de la chicane qui fait suite à la ligne droite de départ-arrivée. Pas de bobo pour Binder, qui a même pu ramener sa moto au stand.

Bezzecchi s'est, lui, offert une excursion hors piste au virage 4 à la mi-séance, mais il est resté solidement installé à la deuxième place à moins d'un dixième du leader. À un dixième et demi du leader, Viñales est resté bloqué sur son chrono de début de séance, mais néanmoins troisième. Il a bouclé la séance devant son coéquipier Aleix Espargaró, qui a toutefois fini à la poussette, et la Ducati officielle de Pecco Bagnaia.

Le top 10 compte encore quatre Desmosedici, celles d'Álex Márquez, Luca Marini, Johann Zarco et Jorge Martín, au milieu desquels s'est intercalé Fabio Quartararo sur la Yamaha. Premier pilote Honda au classement, Marc Márquez a obtenu le 12e temps. On retiendra encore la 14e place de Jack Miller, discret depuis hier alors que KTM s'attend à briller sur ses terres, et le 17e d'Enea Bastianini, en grande difficulté sur la Ducati officielle.

À noter que Fabio Di Giannantonio a subi une chute à haute vitesse dans les derniers instants de la séance, sa moto allant taper l'airfence au virage 9. Il s'est toutefois relevé sans mal et devrait pouvoir enchaîner avec les qualifications, qui commencent après seulement quelques minutes de pause.

GP d'Autriche MotoGP - Essais Libres 2