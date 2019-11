EL2 - Viñales seul, contact Márquez/Lorenzo, Quartararo spectateur

Déclaré apte à participer au reste du week-end après ses examens médicaux réalisés suite à sa chute en EL1, Fabio Quartararo n'est malgré tout pas sur sa Yamaha pour les EL2.

Le Français avait ressenti de la douleur à la jambe gauche immédiatement après son highside, mais c'est finalement un bandage au bras gauche qui garde celui-ci éloigné de sa machine, mais néanmoins souriant au fond de son box. Les examens réalisés au rayon X n'ont pas montré de signes de fracture, mais le traitement de l'hématome au bras renforcé par de solides antidouleurs a amené l'équipe et son pilote à prendre la décision de ne pas prendre de risques et accélérer sa récupération.

Un choix particulièrement compliqué à faire pour SRT Petronas, alors que les pilotes disposaient pendant ce temps de ce qui aura possiblement été la seule séance disputée par temps sec du week-end pour aligner des tours permettant de se placer pour les qualifications. Néanmoins, la manche suivant l'Australie, en Malaisie, a une importance capitale pour l'équipe, qui y jouera à domicile : au jeu des calculs, mieux vaut donc compromettre Phillip Island et réévaluer la situation avant les EL3.

En piste, après le passage d'un wallaby venu saluer Iannone en piste, Márquez signe vite un 1'30''181 lui permettant de de placer devant Petrucci et Viñales, qui améliore cependant vite en 1'30''012, puis devient le premier pilote à passer sous la barre des 1'30 du week-end avec une marque en 1'29''916.

Peu après la mi-séance, Viñales passe cette fois à la vitesse supérieure et montre son aisance sur ce circuit qu'il apprécie tant : en tournant en 1'29''195, le voici cette fois près d'une demi-seconde plus rapide que Marc Márquez. De son côté, Johann Zarco adopte un langage corporel agité à son retour dans le garage LCR Honda : 19e, juste devant Lorenzo, le Français n'a pas de sensations aussi positives lors de cette séance sur piste sèche que ce matin sur le mouillé.

Dernières minutes très agitées

En fin de séance, de nouvelles montures pneumatiques de parts et d'autres permettent de solides améliorations des chronos, possiblement cruciales pour demeurer dans le top 10 et obtenir un ticket d'accès direct à la Q2 de samedi. C'est le cas du côté de Cal Crutchlow et Danilo Petrucci, soudainement à l'aise avec l'allocation tendre-tendre, qui se placent temporairement P2 et P3. Victime d'une grosse chute dans le virage 8, Pol Espargaro ne pourra de son côté pas constater où se trouve le potentiel absolu de sa KTM, tandis que Bagnaia chute lui aussi.

En plein time attack dans les dernières secondes, Márquez est contraint de faire l'extérieur à son équipier Jorge Lorenzo et de le toucher en plein milieu de courbe, ce qui lui veut d'avorter son ultime tentative. Les deux pilotes ont une explication verbale complétée de quelques gesticulations agacées après la séance, pendant les simulations de départ ! Plus propre, Dovizioso émerge deuxième de la séance, à tout de même une demi-seconde de Viñales.