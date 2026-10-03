EL2 - Doublé Aprilia avant les qualifications

Le soleil a fait son apparition au-dessus de Motegi ce samedi. S'il faisait encore assez frais, avec 21°C dans l'air, quand les pilotes ont pris la piste pour cette demi-heure d'essais dédiée à la préparation de la course, la température de l'asphalte avait déjà atteint 34°C.

Ai Ogura puis Pecco Bagnaia, deux pilotes qui devront disputer la Q1, ont tour à tour mené... jusqu'à ce que le drapeau rouge soit déployé, juste après une casse moteur de Franco Morbidelli, afin de permettre aux commissaires de piste de nettoyer le circuit, puisque des graviers ont été ramenés sur la trajectoire au moment où l'Italien s'est arrêté.

Quand les pilotes ont repris la piste, Ogura a repris la tête mais a vite été battu par Marc Márquez, qui lui a collé une demi-seconde. Le pilote Ducati a encore abaissé la marque dans le tour suivant.

À mi-séance, Fermín Aldeguer a perdu le contrôle de sa moto au virage 9 et il est tombé à basse vitesse. Le pilote Gresini s'est immédiatement relevé.

Peu après, Ai Ogura est aussi tombé au dernier virage, et a traversé la piste pour vite revenir à son garage.

Dans la foulée, Marco Bezzecchi a pris la tête... mais Marc Márquez l'a battu, pour 0"004. Jorge Martín a pris la troisième place, devant Pecco Bagnaia. Bezzecchi s'est de nouveau porté en tête à quatre minutes de la fin. Pedro Acosta, discret neuvième jusque-là, est quant à lui remonté au troisième rang. Ces deux pilotes ont encore amélioré leur temps et Acosta même chipé la deuxième place à Márquez.

Jorge Martín s'est intercalé, permettant à Aprilia de conclure la séance sur un doublé, devant Acosta et Márquez. Fabio Di Giannantonio a signé le cinquième temps devant Enea Bastianini, Álex Márquez, Raúl Fernández, Fabio Quartararo et Ai Ogura. Pecco Bagnaia a pris la 11e place, devant Johann Zarco.

Cette séquence est directement suivie par les qualifications. Fermín Aldeguer, Brad Binder, Raúl Fernández, Ai Ogura et Pecco Bagnaia feront partie des pilotes en quête de l'une des deux dernières places en Q2. Les Français ont en revanche assuré leur présence dans la deuxième partie de la séance dès vendredi.