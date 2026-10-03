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EL2 - Doublé Aprilia avant les qualifications

Marco Bezzecchi a signé le meilleur temps des Essais Libres 2 au GP du Japon, devant Jorge Martín.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Le soleil a fait son apparition au-dessus de Motegi ce samedi. S'il faisait encore assez frais, avec 21°C dans l'air, quand les pilotes ont pris la piste pour cette demi-heure d'essais dédiée à la préparation de la course, la température de l'asphalte avait déjà atteint 34°C.

Ai Ogura puis Pecco Bagnaia, deux pilotes qui devront disputer la Q1, ont tour à tour mené... jusqu'à ce que le drapeau rouge soit déployé, juste après une casse moteur de Franco Morbidelli, afin de permettre aux commissaires de piste de nettoyer le circuit, puisque des graviers ont été ramenés sur la trajectoire au moment où l'Italien s'est arrêté.

 

Quand les pilotes ont repris la piste, Ogura a repris la tête mais a vite été battu par Marc Márquez, qui lui a collé une demi-seconde. Le pilote Ducati a encore abaissé la marque dans le tour suivant.

À mi-séance, Fermín Aldeguer a perdu le contrôle de sa moto au virage 9 et il est tombé à basse vitesse. Le pilote Gresini s'est immédiatement relevé.

 

Peu après, Ai Ogura est aussi tombé au dernier virage, et a traversé la piste pour vite revenir à son garage.

 

Dans la foulée, Marco Bezzecchi a pris la tête... mais Marc Márquez l'a battu, pour 0"004. Jorge Martín a pris la troisième place, devant Pecco Bagnaia. Bezzecchi s'est de nouveau porté en tête à quatre minutes de la fin. Pedro Acosta, discret neuvième jusque-là, est quant à lui remonté au troisième rang. Ces deux pilotes ont encore amélioré leur temps et Acosta même chipé la deuxième place à Márquez.

Jorge Martín s'est intercalé, permettant à Aprilia de conclure la séance sur un doublé, devant Acosta et Márquez. Fabio Di Giannantonio a signé le cinquième temps devant Enea Bastianini, Álex Márquez, Raúl Fernández, Fabio Quartararo et Ai Ogura. Pecco Bagnaia a pris la 11e place, devant Johann Zarco.

Cette séquence est directement suivie par les qualifications. Fermín Aldeguer, Brad Binder, Raúl Fernández, Ai Ogura et Pecco Bagnaia feront partie des pilotes en quête de l'une des deux dernières places en Q2. Les Français ont en revanche assuré leur présence dans la deuxième partie de la séance dès vendredi.

Japan Grand Prix du Japon - EL2

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 16

1'43.321

   167.280  
2 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 14

+0.080

1'43.401

 0.080 167.151  
3 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 16

+0.180

1'43.501

 0.100 166.989  
4 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 14

+0.243

1'43.564

 0.063 166.888  
5 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 14

+0.269

1'43.590

 0.026 166.846  
6 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 15

+0.325

1'43.646

 0.056 166.756  
7 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 14

+0.370

1'43.691

 0.045 166.683  
8 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 14

+0.397

1'43.718

 0.027 166.640  
9 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 11

+0.427

1'43.748

 0.030 166.592  
10 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 12

+0.428

1'43.749

 0.001 166.590  
11 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 11

+0.466

1'43.787

 0.038 166.529  
12 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 9

+0.479

1'43.800

 0.013 166.508  
13 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 15

+0.484

1'43.805

 0.005 166.500  
14 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 15

+0.541

1'43.862

 0.057 166.409  
15 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 14

+0.691

1'44.012

 0.150 166.169  
16 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 11

+0.869

1'44.190

 0.178 165.885  
17 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 15

+1.013

1'44.334

 0.144 165.656  
18 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 10

+1.168

1'44.489

 0.155 165.410  
19 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 14

+1.194

1'44.515

 0.026 165.369  
20 Thailand S. Chantra Honda HRC 15 Honda 9

+1.203

1'44.524

 0.009 165.355  
21 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 12

+1.562

1'44.883

 0.359 164.789  
22 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 14

+1.589

1'44.910

 0.027 164.746  
Voir les résultats complets

 

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