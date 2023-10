EL2 - Doublé des pilotes Aprilia devant Pecco Bagnaia

C'est toujours sous le soleil, avec une température ambiante déjà mesurée à 31°C et celle de l'asphalte à 45°C, qu'a débuté cette dernière demi-heure d'essais avant les qualifications, très utile pour tester les pneus en vue de la course et notamment jauger la capacité du medium arrière à tenir dans la durée.

Maverick Viñales, l'un des rares à avoir opté pour le dur en ce début de séance, a rapidement pris le pouvoir. Jorge Martín, leader des deux séances disputées vendredi, et Pecco Bagnaia, son rival pour le titre, roulaient roues dans roues et ont conclu leur premier relais aux huitième et dixième places respectivement.

Pour le deuxième relais, Viñales a basculé sur le medium et Bagnaia sur le dur, mais Martín a continué à tester le medium. Malgré des gommes usées, le pilote Pramac a pu remonter au troisième rang, derrière Marco Bezzecchi.

En fin de séance, Fabio Quartararo a pris la deuxième place et Miguel Oliveira la troisième. Sous le drapeau à damier, Álex Espargaró est venu assurer le doublé à Aprilia, derrière Viñales, et Bagnaia s'est emparé de la troisième place.

Quartararo a finalement été classé au quatrième rang, devant Oliveira, Bezzecchi et Johann Zarco, auteur d'un bon temps tardivement. Martín a dû se contenter de la huitième position, devant les pilotes Gresini, Fabio Di Giannantonio et Álex Márquez. Marc Márquez n'a pris que la 14e place, au terme d'une séance ponctuée de petites erreurs, et Enea Bastianini a terminé très loin, au 21e rang.

Une course pause sépare cette séance des qualifications. Marc Márquez, Jack Miller et Bastianini devront disputer la Q1 et seront candidats aux deux places restant à attribuer pour la Q2.

Lire aussi : MotoGP Le programme du GP de Thaïlande MotoGP 2023

GP de Thaïlande MotoGP - Essais Libres 2