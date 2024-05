EL2 - Aleix Espargaró confirme, Pecco Bagnaia revient à 0"012

Avec un asphalte mesuré à 22°C, la température était relativement fraîche sur le circuit de Barcelone pour ces 30 minutes d'essais, dernière occasion de rouler avant les qualifications mais surtout dernière opportunité de tester dans la durée les pneus en vue de la course. Les pilotes ont majoritairement opté pour le pneu tendre à l'arrière, qu'ils pourraient utiliser lors du sprint mais peut-être pas pour l'épreuve principale.

Alors qu'Aleix Espargaró, leader vendredi, Jorge Martín et Pecco Bagnaia se montraient vite aux avant-postes, Marc Márquez, qui a terminé la première journée hors du top 10 sur un circuit qui lui convient peu, a entamé ses essais avec une chute au virage 5 dès son troisième tour rapide. Il a pu repartir sur sa machine.

Espargaró a conclu le premier relais avec 0"012 d'avance sur Bagnaia et près de trois dixièmes sur les pilotes Pramac, Franco Morbidelli et Martín. Pedro Acosta complétait le top 5 temporaire avec sa KTM. Les relais longs ont ensuite concentré l'attention des pilotes, rendant les améliorations plus rares. En fin de séance, Johann Zarco est tombé à son tour au virage 5, comme Márquez dans les premières minutes.

Personne n'a pu inquiéter la référence établie par Espargaró et les cinq premières positions sont restées inchangées. Miguel Oliveira a pris la sixième place devant Fabio Quartararo, Raúl Fernández et les frères Márquez, avec Álex devant Marc. Brad Binder a dû se contenter de la 12e place, Enea Bastianini de la 16e et Maverick Viñales de la 18e. Zarco a conclu la séance au 21e rang après sa chute.

Une pause de dix minutes est prévue entre la fin de cette séance et le début des qualifications. Marc Márquez, les pilotes VR46 et les deux Français font partie de ceux qui devront disputer la Q1, avec l'espoir de décrocher l'une des deux dernières places en Q2.

GP de Catalogne MotoGP - Essais Libres 2