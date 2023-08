EL2 - Fabio Di Giannantonio dominateur sous le déluge

La pluie tant redoutée est arrivée à Silverstone et c'est sur un circuit détrempé que les pilotes ont entamé leur journée. Des conditions similaires étant attendues toute la journée, notamment pour les qualifications prévues dans la foulée de cette séance, ils ont tous immédiatement pris la piste pour tenter de prendre leurs marques.

Aleix Espargaró a été le premier à commettre une petite erreur, avec un passage dans un bac à graviers, mais le leader de la journée de vendredi est resté sur ses roues. Augusto Fernández a fait un highside au premier virage dans un tour rapide, sans se blesser, tandis qu'Álex Márquez a également traversé des graviers.

Jack Miller, souvent redoutable dans ces conditions, a été le premier leader mais les chronos ont naturellement rapidement été améliorés, les pilotes s'adaptant aux conditions tour après tour. Fabio Di Giannantonio, Luca Marini, Marco Bezzecchi et Pecco Bagnaia ont ainsi chacun occupé la première place. Di Giannantonio a repris l'avantage après le cap de la mi-séance, un moment choisi par les pilotes pour rentrer dans leurs garages et changer de pneus.

Miguel Oliveira a été le deuxième pilote à chuter, l'arrière de son Aprilia s'étant dérobé dans le changement de direction entre Maggotts et Becketts. Le Portugais est lourdement tombé mais a pu se relever. Iker Lecuona, remplaçant d'Álex Rins ce week-end, a connu une chute similaire exactement au même endroit et ne s'est pas blessé, même s'il est resté prostré sur ses genoux quelques instants.

Di Giannantonio a de son côté dû arrêter sa moto en bord de piste en raison d'un problème technique mais aucun pilote n'a pu battre son chrono. Le pilote Gresini a conclu la séance près de neuf dixièmes devant Bagnaia. Oliveira s'est classé au troisième rang devant Miller et Bezzecchi, relégué à plus d'une seconde. Álex Márquez a pris la sixième place, devant Marini et Aleix Espargaró. Johann Zarco et Brad Biner ont conclu le top 10. Jorge Martín s'est contenté du 11e temps, devant Maverick Viñales, Enea Bstianini, Joan Mir, Marc Márquez et Fabio Quartararo.

Les pilotes enchaînent maintenant avec la Q1, par laquelle Quartararo, Marc Márquez, Bastianini ou encore Mir devront passer, ainsi que le leader de ces EL2, Di Giannantonio.

GP de Grande-Bretagne MotoGP - Essais Libres 2