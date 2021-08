EL2 - Lecuona profite des conditions humides devant Zarco

Pendant que le paddock bruissait de rumeurs sur l'absence de Maverick Viñales ce week-end et sur on potentiel remplacement dès le Grand Prix de Grande-Bretagne par Cal Crutchlow, pilote d'essais de Yamaha aligné dans le team Petronas pendant la convalescence de Franco Morbidelli, c'est sous la pluie que les pilotes ont pris la piste dans cette deuxième séance d'essais du week-end, comme la semaine dernière pour le premier week-end du Red Bull Ring.

De nouvelles averses étant possibles samedi et dimanche, les pilotes ont vite entamé leurs essais pour se préparer à ces conditions et identifier les meilleures trajectoires. Très vite, ce sont deux pilotes régulièrement à l'aise dans ces conditions, les représentants du team Tech3 Iker Lecuona et Danilo Petrucci, que l'on a vu occuper les premières places du classement.

Lecuona, en piste avec un pneu pluie medium à l'avant et un pluie tendre à l'arrière, a amélioré la référence plusieurs fois avant d'être délogé par Jack Miller, qui avait deux gommes pluie medium. Les deux hommes se sont échangé la première place avant que les pilotes Honda, Pol Espargaró puis Marc Márquez, entrent à leur tour dans la danse et mènent tour à tour le classement, avec les mêmes pneus que Miller.

Márquez, qui avait pourtant dû écourter son premier relais en raison d'un souci apparent sur sa machine, a établi une référence en 1"32"278, aidé par des conditions de plus en plus favorables. Preuve qu'il était à l'attaque, l'Espagnol a réalisé un dépassement autoritaire au dernier virage sur son compatriote Joan Mir, contraint de relever sa machine dans un geste montrant son incompréhension face à une telle agressivité. Espargaró est venu apporter un doublé temporaire à Honda, devant Miller, Lecuona et Johann Zarco, auteur du record de la piste en EL1.

Le soleil a fait son retour sur le circuit de Spielberg et une trajectoire de plus en plus sèche s'est dessinée pour les dix dernières minutes de la séance, permettant à Lecuona d'être le premier à s'aventurer en piste avec des slicks. C'est toujours avec des pneus pluie medium que Márquez a amélioré son meilleur temps par deux fois, jusqu'à établir la nouvelle référence en 1'31"353. Lecuona a prouvé que son choix était le meilleur en collant 0"863 au sextuple Champion du MotoGP.

Pendant que celui qui quittera le team Tech3 en fin de saison continuait à creuser l'écart sur des rivaux qui n'avaient plus le temps de regagner les stands et de passer sur une machine avec des slicks, Jack Miller a quitté son garage avec des pneus pour piste sèche mais il n'a pas eu le temps de les faire monter suffisamment en température et il n'a pas pu inquiéter le leader.

Lecuona a donc conclu la séance avec une colossale avance de 3"397 sur Johann Zarco, auteur de son meilleur temps de la séance sous le drapeau à damier. Aleix Espargaró s'est classé au troisième rang devant Marc Márquez, Jack Miller, Álex Márquez et Álex Rins. Ce dernier, comme Zarco, a failli chuter en faisant un essai de départ en fin de séance, sur des portions encore humides.

Pol Espargaró a glissé à la huitième position en fin de séance, devant un Fabio Quartararo discret dans ces conditions. Pecco Bagnaia a pris la 13e place devant Miguel Oliveira, qui s'est arrêté sur le bord de la piste en raison d'un souci mécanique. Valentino Rossi s'est contenté de la 16e place, devant Joan Mir. Ces deux pilotes n'ont pas roulé dans les dernières minutes.

Le top 10 de la matinée reste naturellement celui au cumul des deux séances, la piste humide n'ayant permis aucune amélioration. Les pilotes auront une dernière chance d'obtenir leur qualification directe en Q2 samedi matin, en Essais Libres 3.

