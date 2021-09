EL2 - Jack Miller prend le pouvoir, Marc Márquez à terre

Le mercure a grimpé après la première séance et si la température ambiante est restée à 27°C, le soleil a fait atteindre 44°C à celle de la piste, près de 20°C de plus que dans la matinée. Les pilotes ont naturellement opté pour des gommes plus dures, à travers différentes combinaison alliant gommes medium ou hard.

Marc Márquez et Miguel Oliveira ont été les seuls à conserver un tendre à l'arrière et ce choix a permis au pilote KTM d'être le premier leader de la séance. Márquez a pris l'avantage dans son deuxième tour rapide mais son chrono a été annulé pour un passage hors des limites de la piste. Plusieurs pilotes ont amélioré leur temps et la première place a changé plusieurs fois de mains en quelques secondes, avant qu'Oliveira reprenne son bien.

Marc Márquez était encore à l'attaque pour essayer de s'emparer de la première place mais il a chuté au virage 16, devant ouvrir sa trajectoire alors qu'il était dans le sillage de son frère Álex. L'Espagnol s'est immédiatement relevé mais son langage corporel a exprimé sa colère.

Peu après, Pecco Bagnaia s'est emparé de la première place... et est tombé à son tour, au milieu du virage 5, également sans blessure à déplorer.

Takaaki Nakagami s'est emparé de la première place, restait à 0"526 de la référence établie par Márquez dans la matinée. Maverick Viñales, alors 18e, a été l'un des derniers à rester en piste dans le premier relais. Le nouveau pilote Aprilia a évité le highside de peu dans le dernier virage mais s'en est finalement tiré avec un simple passage dans la zone de dégagement asphaltée.

Les pilotes ont plus travaillé sur la performance en vue de la course dans le cœur de la séance et il a fallu attendre les cinq dernières minutes pour les voir se lancer à l'assaut du time attack, avec un pneu tendre à l'arrière. Aleix Espargaró et Iker Lecuona se sont succédé en tête, restant derrière le chrono de Márquez dans la matinée. Jack Miller l'a battu peu après. Cal Crutchlow, souvent distancé depuis son retour il y a un mois, est remonté au deuxième rang. Aleix Espargaró est repassé devant lui.

Le trio de tête est resté inchangé. Seulement 15e en fin de séance, Johann Zarco est remonté au quatrième rang en toute fin de séance, malgré une frayeur dans son tour, devant Jorge Martín, Pecco Bagnaia et Fabio Quartararo. Le leader du championnat a été touché par un incident étonnant en fin de séance, devant interrompre un tour rapide en raison d'une gêne au niveau de la jugulaire de son casque. Takaaki Nakagami, Enea Bastiniani et Pol Espargaró ont complété le top 10. Álex Rins a dû se contenter de la 11e place. Valentino Rossi a pris la 18e place, devant Maverick Viñales.

Les dix pilotes qui ont provisoirement leur ticket pour une entrée directe en Q2 sont les neuf premiers de cette séance et Márquez, resté dans le top 10 au cumul des séances malgré un modeste 20e temps cet après-midi. L'Espagnol avait un programme très différent de celui des autres pilotes puisqu'il avait un pneu medium à l'arrière en fin de séance.

GP d'Aragón - Essais Libres 2