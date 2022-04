EL2 - Johann Zarco prend le pouvoir à Austin

Charger le lecteur audio

C'est sous un franc soleil et un asphalte brûlant, mesuré à 46°C, que les pilotes ont entamé la deuxième séance d'essais du week-end sur le circuit d'Austin. Ils ont presque tout opté pour un pneu medium à l'arrière et un dur à l'avant dans les premiers tours, un choix cohérent avec la température élevée.

Très vite, Jack Miller a réalisé un chrono de 2'04"121, à seulement 0"114 de la référence établie par Álex Rins dans la matinée. Enea Bastianini a fait mieux dans son deuxième tour rapide, son chrono en 2'03"783 étant déjà le meilleur du week-end, mais Miller a repris les commandes quelques secondes plus tard. Les Ducati avaient l'avantage sur les Yamaha en ce début de séance puisque Fabio Quartararo était troisième, à 0"725, devant Andrea Dovizioso. Jorge Martín a de son côté frôlé la chute au virage 10, parvenant à rester sa moto sans pour autant éviter un passage dans la voie de dégagement.

Miller et Bastianini ont rapidement regagné leurs garages, laissant Pecco Bagnaia porter les espoirs de Ducati. Le pilote italien est remonté au troisième rang mais il a ensuite été battu par Joan Mir puis Aleix Espargaró. La bonne forme d'Aprilia a été confirmée par Maverick Viñales, auteur du deuxième temps. Au terme de ce premier relais, Miller devançait Viñales, Bastianini, Aleix Espargaró, Mir, Bagnaia et Marc Márquez, vainqueur de sept des huit courses disputées sur ce circuit mais relativement discret pour son retour après la chute de Mandalika.

Le seul autre pilote à avoir gagné à Austin en MotoGP, Álex Rins, a frappé fort au cap de la mi-séance, avec un chrono de 2'03"030, 0"530 devant Miller. Le classement n'a plus bougé pendant plusieurs minutes en tête, avant que Bagnaia s'empare de la deuxième place, à un quart d'heure du drapeau à damier. Quartararo est par la suite remonté au quatrième rang.

Zarco crée la surprise devant Miller et Quartararo

La lutte face au chronomètre a repris dans les cinq dernières minutes de la séance, pour la plupart avec un pneu tendre à l'arrière. Dixième jusque-là, Joan Mir a offert un doublé temporaire à Suzuki en prenant la deuxième place, à 0"113 de son coéquipier. La réplique est une nouvelle fois venue du clan Ducati et plus précisément de Miller, qui a pris la tête. Marc Márquez a signé le troisième temps, devant Viñales.

Johann Zarco n'était plus que 11e du classement mais à moins d'une minute de la fin de la séance, le Français a pris le pouvoir avec un chrono de 2'02"542 qui lui a donné une avance de 0"247. Enea Bastianini a offert un triplé à Ducati, devenu simple doublé quand Fabio Quartararo a battu le pilote Gresini. Bastianini est resté quatrième devant Álex Rins, incapable d'améliorer son chrono dans son dernier relais, et Marc Márquez. Maverick Viñales s'est classé au septième rang devant Joan Mir, Pecco Bagnaia et Jorge Martín.

Le top 10 de cette séance est aussi celui du classement combiné et représente donc les pilotes ayant pour le moment leur ticket d'entrée direct pour la Q2. Aleix Espargaró, seulement 11e devant son frère Pol, mais aussi les pilotes KTM officiels, avec un Miguel Oliveira lointain 24e, auront encore encore une chance de prendre l'une des dix places en EL3 samedi, et deux autres pilotes seront repêchés en EL4.

La séance n'a été marquée que par une seule chute, pour Darryn Binder dans les dernières minutes. Tombé au virage 11, le Sud-Africain s'est immédiatement relevé.

