EL2 - La pluie arrive, Marc Márquez prend le pouvoir

La pluie redoutée est arrivée sur le circuit de Jerez dans la nuit et même s'il n'y avait plus d'averse au moment où la séance a débuté, la piste restait très humide. Le traditionnel travail d'évaluation des slicks en vue de la course est donc devenu impossible et les pilotes ont surtout tenté de jauger les conditions en vue des qualifications, disputées dans la foulée, en prenant la piste avec des pneus pluie.

La séance a débuté avec une mésaventure très inhabituelle pour Jorge Martín. Sa visière n'était pas parfaitement refermée et elle s'est arrachée, l'obligeant à regagner immédiatement son garage pour changer de casque.

Les premiers chronos étaient à une quinzaine de secondes de ceux réalisés sur piste sèche, avant des progrès qui ont ramené les pilotes à une dizaine de secondes des références de vendredi. Marc Márquez a vite pris le pouvoir et a plusieurs fois amélioré son chrono, avant un passage dans les graviers sans conséquences en fin de séance.

Fabio di Giannantonio a semblé en mesure de déloger l'octuple Champion du monde de la première place mais n'a finalement pu se rapprocher qu'à 0"076. Longtemps hors du top 10, Pecco Bagnaia a signé le troisième temps devant Raúl Fernández, Maverick Viñales, Miguel Oliveira et Pedro Acosta, qui découvrait la KTM dans ces conditions. Le rookie a une nouvelle fois impressionné en évitant de très peu la chute en fin de séance.

Franco Morbidelli, Álex Márquez et Aleix Espargaró ont complété un top 10 dont Jorge Martín a été exclu, avec le 12e temps. Les conditions n'ont pas profité à Fabio Quartararo et Johann Zarco, 17e et 18e. Ces conditions sont pourtant celles dans lesquelles Zarco est souvent l'un des plus à l'aise du plateau.

Les pilotes n'ont que dix minutes de pause avant la Q1, où 15 d'entre eux seront à la lutte pour les deux dernières places en Q2. Les deux Français, ainsi que les autres pilotes des marques japonaises et les représentants de l'équipe KTM officielle, devront passer par cette première partie des qualifications.

GP d'Espagne - Essais Libres 2 MotoGP