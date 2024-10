EL2 - Marc Márquez en funambule redoutable sur le mouillé

Du vent nourri et une piste humide attendent de nouveau les pilotes MotoGP pour la séance d'EL2 du Grand Prix d'Australie MotoGP, samedi matin à Phillip Island.

Le scénario de la veille, où sept reports consécutifs avaient eu lieu avant une annulation de la séance d'EL1, ne se reproduira cependant pas : cette fois, les précipitations ne s'abattent pas sur le circuit de manière incessante et la piste conserve simplement son humidité d'une chute de pluie précédente.

C'est ainsi que les pilotes prennent la piste dès le début de cette séance allongée à 40 minutes, chaussés des pneus Michelin pluie.

Márquez une seconde pleine devant n'importe qui

Première marque de référence, la réalisation de Raúl Fernández est vite effacée d'une seconde pleine par le 1'38"308 de Marc Márquez alors que l'on s'attend à voir les chronos tomber progressivement et de manière drastique sur cette piste séchante. C'est d'ailleurs l'Espagnol qui améliore lui-même en 1'37"841 après une dizaine de minutes au guidon de la Ducati GP23, quatre dixièmes plus vite que n'importe qui en piste à ce moment-là.

La piste sèche de manière notable. À l'aise, le #93 continue à trouver des dixièmes sur son temps dans chaque secteur du tour, enchaînant avec un 1'37"078, plus rapide de sept dixièmes que son tour précédent et désormais une seconde pleine plus vite que celui du second, Maverick Viñales, bientôt délogé par le rookie Pedro Acosta, qui demeure à 0"785 de Márquez.

Encore quelques minutes en pneus pluie usés

Après une petite vingtaine de minutes de roulage, le circuit devient plus calme, alors que les premiers relais ont pris fin et que les pilotes apportent leur feedback aux ingénieurs et analysent les données dans les garages pendant environ cinq minutes.

Les zones d'humidité en piste sont moins marquées mais demeurent réelles : après quelques ajustements de réglages, les pilotes reprennent la piste, toujours avec les pneus pluie usés d'environ six tours.

Des améliorations sont trouvées par de nombreux pilotes lors des premiers tours lancés, dont Johann Zarco, P3 provisoire, mais toujours pas au niveau du temps de Márquez. Il faut attendre la belle éclaircie, visible, du soleil perçant les nuages et le tour de Pecco Bagnaia à neuf minutes de la fin de séance, pour voir une nouvelle référence (1'37"054), alors que la piste sèche et gagne en grip à l'œil nu.

Les slicks sont de sortie mais ne font pas l'unanimité

Álex Márquez est le premier pilote à passer un tour lancé en pneus medium slicks, à sept minutes du terme de la séance : l'amélioration est immédiate et l'Espagnol s'empare des commandes de la séance, en améliorant de quatre dixièmes. De son côté, Takaaki Nakagami connaît une avarie technique et voit de la fumée s'échapper de l'arrière de sa LCR Honda, tandis que Viñales reprend les commandes.

Peu de pilotes emboitent le pas d'Álex Márquez en slicks, déterminés à comprendre les limites de performance des pneus pluie usés dans la durée. Des informations précieuses sur le ressenti des conditions de piste et l'évolution des pneus en vue d'un week-end proposant encore de grandes incertitudes côté météo. Johann Zarco prouve d'ailleurs tardivement qu'il est possible de réaliser de beaux chronos dans ces conditions avec le pneu pluie bien entamé, tout comme Marc Márquez, qui installe de nouveau une référence en 1'36"068 qu'il améliorera de manière spectaculaire dans son ultime tour pour le meilleur temps final (1'35"325).

Comme souvent, Pedro Acosta est vu testant les limites et réalise une excursion dans les graviers, sans chuter.

GP d'Australie MotoGP - Essais Libres 2