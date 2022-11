EL2 - Marini leader, Quartararo et Bagnaia dans le top 10

Charger le lecteur audio

Le soleil était à nouveau présent avant cette deuxième séance du week-end sur le circuit de Valence, avec une température ambiante de 24°C et de 36°C au sol, des conditions très similaires à celles attendues dimanches pour la dernière course de la saison.

La référence établie par Fabio Quartararo dans la matinée a très vite été battue par Jack Miller, avant qu'Álex Rins prenne la tête. Quartararo s'est rapproché à 0"005 du pilote Suzuki mais le début de séance a surtout été marqué par de nombreuses chutes : Franco Morbidelli et Marc Márquez sont tombés au premier freinage, tandis que Fabio Di Giannantonio a été piégé au virage 2 et Aleix Espargaró au virage 5.

Quartararo a réussi à éviter les différents drapeaux jaunes pour se porter en tête et repousser Rins à 0"089. Jack Miller puis Luca Marini se sont ensuite faufilés entre les deux hommes. Comme dans la matinée, Pecco Bagnaia a préféré rester prudent et n'occupait que la 18e position après ses premiers tours. Quartararo, le seul à avoir encore une infime chance de le priver du titre ce week-end, a brièvement pris sa roue avant de mettre fin à son premier relais. Bagnaia est de son côté remonté au 12e rang avant de regagner son garage.

La vague des deuxième runs a débuté sur une nouvelle chute, pour Cal Crutchlow au virage 2. Luca Marini a été l'un des premiers à améliorer son chrono et en a profité pour s'emparer de la tête du classement, avec une avance de 0"039 sur Quartararo, qui a de son côté failli toucher Darryn Binder en le doublant. Bagnaia a pour la première fois du week-end intégré le top 10 du classement, chose nécessaire au cumul des séances avant les EL3 pour assurer une qualification directe en Q2 samedi.

Les pilotes se sont véritablement lancés dans l'exercice du time attack dans les cinq dernières minutes. Miller a pris le pouvoir avec plus d'une demi-seconde d'avance sur Marini. Hors du top 10 jusque-là, Aleix Espargaró est remonté en deuxième position mais a vite dégringolé dans la hiérarchie avec les améliorations des autres pilotes. Marini a repris le commandement avec près de quatre dixièmes d'avance sur Miller.

Le classement a été chamboulé et Bagnaia s'est retrouvé 16e, mais l'Italien a ensuite signé le deuxième temps. Plusieurs pilotes se sont intercalés entre Marini et lui dans les instants qui ont suivi mais il a préservé sa place dans le top 10. Le chrono de Luca Marini est resté invaincu et le pilote VR46 a conclu la séance devant deux autres représentants de Ducati, Jorge Martín et Jack Miller. Marc Márquez a pris la quatrième place devant Enea Bastianini, Miguel Oliveira, Johann Zarco et les deux prétendants au titre, Fabio Quartararo et Pecco Bagnaia.

Brad Binder a conclu un top 10 donc ont été exclus les pilotes Suzuki et Aprilia. Álex Rins ne s'est classé qu'au 11e rang devant ses compatriotes Maverick Viñales, Aleix Espargaró et Joan Mir. Ils devront tous faire mieux en EL3 pour intégrer les dix premières places du classement combiné et assurer ainsi leur présence en Q2.

