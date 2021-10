EL2 - Miller sans rival sur piste humide, Quartararo hors du top 10

La pluie a cessé et un timide soleil a même fait son apparition au dessus de Misano avant la deuxième séance d'essais mais la piste était encore très humide, imposant l'utilisation de gommes dédiées à ces conditions.

Jack Miller, Pecco Bagnaia et Johann Zarco ont vite placé leurs Ducati aux premières positions et la référence établie par le Français dans la matinée a rapidement été effacée par un Miller dominateur. Fabio Quartararo, lointain 18e en EL1 dans des conditions où il est rarement à la fête, était septième à l'issue de ce premier run.

Miller a continué sa démonstration pour repousser son premier poursuivant, un Iker Lecuona toujours performant sous la pluie, à 1"271. Alors que le cap de la mi-séance approchait, il y avait ainsi plus d'écart entre les deux premiers qu'entre le deuxième et le 13e, Joan Mir.

Sous un ciel maintenant dégagé mais sur un circuit toujours très humide, Pol Espargaró a haussé son rythme et après avoir amélioré ses chronos personnels dans les deux premiers secteurs, le pilote du team Repsol Honda est tombé au virage 13 à haute vitesse. D'abord en colère, Espargaró a regagné son garage au pas de course, pour monter sur sa deuxième machine dès que possible.

Les différentes améliorations ont fait glisser Quartararo hors du top 10 et l'agacement du Français s'est vu sur sa machine. Son dernier rival pour le titre, Pecco Bagnaia, était à une confortable quatrième place, ayant été dépassé par Miguel Oliveira, quand il s'est fait une frayeur en glissant sur un vibreur à moins de cinq minutes de la fin de la séance.

Personne n'a pu battre le chrono de Miller même si Zarco et Aleix Espargaró sont revenus à moins d'une seconde au tour dernier moment. Lecuona s'est finalement classé au quatrième rang, devant Luca Marini et Lorenzo Savadori, de retour en wild-card. Bagnaia a dégringolé à la huitième place devant Danilo Petrucci et Jorge Martín.

Joan Mir, Álex Rins, Marc Márquez et surtout Fabio Quartararo, 16e, ont tous terminé la séance hors des dix premières places. Le pilote Yamaha était une nouvelle fois furieux en regagnant son garage. Pol Espargaró a réalisé le 19e temps, devant Franco Morbidelli, Maverick Viñales et Valentino Rossi.

L'amélioration des conditions signifie que le top 10 de ce après-midi est aussi celui du cumul des deux séances déjà disputées. Les pilotes ont encore une séance pour se classer parmi les dix premiers et obtenir ainsi une qualification directe pour la Q2 mais il n'est pas certain que ce sera possible samedi matin, de nouvelles averses étant attendues. Quartararo risque ainsi de devoir passer par la Q1, ce qui ne lui est arrivé qu'une seule fois dans sa carrière, au GP de Valence l'an dernier.

Grand Prix d'Émilie-Romagne - Essais Libres 2