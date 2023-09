EL2 - Oliveira se joint à la fête chez Aprilia, Zarco deuxième

Si le ciel était plus menaçant que vendredi au moment d'entamer cette séance, les grosses averses ne devraient toucher Barcelone qu'en fin de journée et les pilotes ont ainsi pu profiter de cette demi-heure pour continuer à préparer les qualifications et la course, malgré l'arrivée de quelques gouttes de pluie dans les dernières minutes.

Le début de séance a une nouvelle fois illustré les grandes difficultés de Honda, après une journée catastrophique vendredi. Marc Márquez a tiré tout droit au premier virage et a regagné la piste au ralenti, pour finalement emprunter une voie de service et rejoindre directement l'allée des stands.

La situation était totalement opposée chez Aprilia, impressionnant depuis les premiers essais. Aleix Espargaró et Maverick Viñales ont pris la piste en formation et le premier a rapidement pris la tête, devant Johann Zarco et Jorge Martín. Viñales était quatrième après les premiers tours.

La situation était plus difficile pour les RS-GP de l'équipe RNF : Miguel Oliveira est tombé au virage 5 et a eu besoin de quelques instants pour se relever, tandis que Raúl Fernández a, comme Márquez, dû emprunter une voie de service pour regagner son garage au ralenti.

La lutte pour la première place a continué entre les pilotes Aprilia et Pramac. Viñales est remonté au troisième rang mais Martín a repris l'avantage, tandis que Zarco s'est porté en tête. Viñales a une nouvelle fois repris la troisième place à Martín.

Alors septième, Pecco Bagnaia a été gêné par Pol Espargaró au virage 10, ce qui a provoqué l'agacement du Champion du monde. Aleix Espargaró a lui aussi fait des gestes sur sa moto, peut-être pour indiquer l'arrivée de gouttes de pluie.

À une dizaine de minutes du drapeau à damier, Marco Bezzecchi est parti à la faute à son tour au virage 6. Il a pu remonter sur sa machine pour regagner son garage, et un débris de sa Ducati est resté sur la ligne droite opposée.

Reparti sur sa deuxième machine, Oliveira s'est porté en tête, au moment où les commissaires de piste commençaient à agiter le drapeau indiquant l'arrivée de la pluie. Peu après, Zarco a été le troisième pilote piégé au virage 5, avec une chute sans gravité pour lui mais pas pour sa Ducati, qui a été endommagée.

Aprilia a encore une fois terminé la séance à la première place grâce à Oliveira, tandis qu'Espargaro et Viñales ont pris la troisième et la quatrième place. Zarco a privé la marque d'un triplé en signant le deuxième temps. Álex Márquez a pris la cinquième place devant Martín, Luca Marini et Fabio Di Giannantonio, venu compléter un top 8 avec uniquement des machines italiennes.

Fabio Quartararo, en piste avec un casque en référence au Joker ce samedi, a pris la neuvième place devant Jack Miller. Pecco Bagnaia s'est contenté de la 11e position. Les pilotes Honda ont encore fini dans les profondeurs du classement : Marc Márquez, meilleur représentant de la marque, n'a pris que la 18e place.

L'Espagnol va devoir passer par la Q1, disputée dans la foulée de cette séance, tout comme l'ensemble des pilotes des constructeurs japonais, ainsi que Miller et surtout Oliveira, qui sera le principal favori pour le passage en Q2. Quartararo tentera également de se classer parmi les deux premiers mais en cinq Q1 cette année, il n'y a qu'en Argentine que le Français a réussi à atteindre la deuxième partie des qualifications.

GP de Catalogne - Essais Libres 2