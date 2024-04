EL2 - Pedro Acosta devance les pilotes Ducati et Aprilia

Cette dernière demi-heure d'essais avant les qualifications était surtout destinée à la préparation de la course et les pilotes ont tous pris la piste avec le pneu tendre à l'arrière, qui a donné satisfaction vendredi mais que certains, à l'image de Pecco Bagnaia, avaient peu testé. Leur objectif était de tester sa résistance dans la durée, pour peut-être l'utiliser dimanche.

Marc Márquez a rapidement pris les commandes, puis les hommes forts de la première journée ont pris le pouvoir après une dizaine de minutes, avec Maverick Viñales devant Jorge Martín. À la fin du premier relais, Viñales devançait quatre pilotes Ducati roulant tous pour des équipes différentes puisque Marco Bezzecchi occupait la quatrième place, devant Bagnaia.

Brad Binder, seulement 11e au cap de la mi-séance, s'est fait une grosse frayeur avec une glissade de l'arrière au virage 15, mais il a pu rester sur sa moto.

Álex Márquez est remonté au deuxième rang, portant à cinq le nombre de pilotes Ducati devancés par Viñales... mais c'est finalement un représentant de KTM qui a pris le pouvoir. Impressionnant vendredi en étant le seul de la marque autrichienne à se classer dans le top 10 pendant les Essais, Pedro Acosta a collé 0"313 à Viñales. Marc Márquez s'est rapproché à 0"197 de son jeune compatriote, qui a confirmé en réalisant le deuxième meilleur temps de la séance.

Sous le drapeau à damier, Pecco Bagnaia a privé les pilotes espagnols d'un sextuplé en remontant au deuxième rang. Acosta a finalement devancé le vainqueur des deux derniers titres et Marc Márquez, Viñales devant se contenter de la quatrième place devant le second frère Márquez et Martín. Aleix Espargaró a signé le septième temps devant Franco Morbidelli, encore dans le coup, Raúl Fernández et Marco Bezzecchi.

Les pilotes KTM officiels sont encore hors du top 10, avec Jack Miller 11e et Brad Binder 15. Enea Bastianini a également été distancé, en ne prenant que la 14e place. Les marques japonaises sont encore plus en difficulté. Fabio Quartararo est leur meilleur représentant, au 16e rang devant Álex Rins. Quant aux Honda, elles ferment à nouveau la marche, Johann Zarco ayant pris la 22e place.

Les pilotes ont une courte pause avant d'enchaîner directement avec les qualifications. Les deux Français du plateau, Quartararo et Zarco, devront passer par la Q1, tout comme Álex Márquez et les pilotes de l'équipe KTM officielle. Ils se disputeront les deux premières places, permettant de rejoindre les dix autres qualifiés pour la Q2.

GP des Amériques - Essais Libres 2 MotoGP