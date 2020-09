EL2 - La pluie fait son arrivée et perturbe les essais

Les premiers drapeaux indiquant la présence de pluie ont fait leur apparition en bord de piste peu après 13h30, alors que les pilotes Moto3 étaient en pleine séance d'essais libres. Si l'averse, très faible initialement, n'a finalement que très peu perturbé les pilotes de la plus petite catégorie, les MotoGP sont, elles, sagement restées au stand lorsque le feu vert leur a été donné, au lieu de s'élancer sur un asphalte de plus en plus humide.

Lorsque la séance de la catégorie reine a débuté, on a ainsi pu voir Miguel Oliveira se risquer en piste, bien seul, avec à la clé un chrono de 1'38"484, à 14 secondes du temps de référence de ce matin. Joan Mir et Álex Márquez ont eux aussi tenté de tâter le bitume durant ces quelques premières minutes, mais sans enregistrer de chrono.

Profitant de conditions de piste s'améliorant peu à peu avec la fin de l'averse, Aleix Espargaró s'est élancé à son tour, mais ce n'est finalement que dans les dix dernières minutes que l'on a pu voir les temps s'abaisser. La quasi-totalité des pilotes s'est alors retrouvé en piste, souvent simplement pour quelques tours afin de se rendre compte des conditions.

Johann Zarco a pu boucler un tour en 1'34"271, puis l'on a vu Álex Márquez atteindre les 1'33"9, Maverick Viñales rouler en 1'31"8 et Jack Miller en 1'30"8. Les chronos restaient jusqu'alors très anecdotiques, cependant la piste a fini par sécher. Avec le retour des pneus slicks et de conditions plus favorables, les pilotes ont pu retrouver des temps de 1'27 voire 1'26. C'est Jack Miller qui a terminé au sommet de la feuille des temps en 1'26"475. Sa Ducati devance les KTM d'Iker Lecuona et de Miguel Oliveira, puis les Suzuki d'Álex Rins et de Joan Mir qui encadrent la GP19 de Johann Zarco.

Leader incontesté de la journée, Pol Espargaró ne s'est finalement pas élancé, de même que son coéquipier, Brad Binder.

Les pilotes MotoGP seront de retour en piste samedi matin, pour une troisième séance d'essais libres qui comptera, comme celles d'aujourd'hui, pour désigner les dix pilotes directement qualifiés pour la Q2.

GP d'Autriche - Essais Libres 2