EL2 - Quartararo meilleur temps, KTM rassure autant que Suzuki inquiète

Il fait 20°C dans l'air et 43°C en piste pour la seconde séance d'essais libres de 45 minutes du Grand Prix de Saint-Marin, sur le tracé de Misano. Dominateurs lors des deux premières épreuves de la saison à Jerez, Fabio Quartararo et Maverick Viñales ont de nouveau semblé disposer de rythme sur ce tracé lors des EL1, après trois épreuves difficiles. En début de séance, pourtant, c'est Mir qui se porte en tête avec un solide chrono le plaçant devant Quartararo, meneur d'un trio Yamaha complété par Viñales et Morbidelli, et suivi par un duo KTM composé de Pol Espargaró et d'un Iker Lecuona retrouvé après une séance d'EL1 fort compliquée.

Présentant lui aussi des signes rassurants de regain de forme, Miguel Oliveira, vainqueur du dernier Grand Prix en date et qui avait fermé la marche lors des EL1, réalise lui aussi des temps plus rassurants. Pour Brad Binder, il convient encore de trouver les bonnes sensations : le Sud-africain perd d'ailleurs l'avant de sa machine dans le virage 6 et finit au sol à la mi-séance. Pas de quoi pourtant secouer celui qui a signé le premier succès de sa carrière MotoGP lors de sa troisième course, à Brno : revenu en time-attack en fin de séance, le pilote KTM place sa machine aux commandes en 1'32''920 à deux minutes de la fin de séance, avant de voir une succession de pilotes Yamaha et KTM l'en déloger, Fabio Quartararo en tête avec un superbe 1'32''189 le plaçant devant le 1'32''367 réalisé par son équipier Franco Morbidelli.

Un problème électronique déjà ressenti par Andrea Dovizioso lors des Essais Libres 1 et qui l'avait forcé à rester observateur au garage pendant de longues minutes dans la matinée semble ne pas encore avoir trouvé sa solution. Visiblement contrarié, l'Italien peine à trouver les sensations souhaitées, alors que le premier représentant Ducati est Danilo Petrucci, septième après avoir semblé être aux abonnés absents ce matin.

Chez Suzuki, aucune machine ne pointe dans le top 10, annonçant une séance d'EL3 intense samedi matin, tout comme chez Honda, où Nakagami n'occupe que la douzième position ne présentant aucune garantie de passage direct en Q2. Après avoir dû serrer les dents lors de la séance matinale et endurer la douleur consécutive à sa récente opération, Cal Crutchlow s'est une nouvelle fois aligné en piste pour ces EL2 avec un bras endolori et sujet à une inflammation accrue consécutivement aux EL1.

GP de Saint-Marin - Essais Libres 2