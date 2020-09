EL2 - Binder étincellant , Zarco chute mais fait le travail

Avec la référence remarquable installé par Fabio Quartararo lors des EL1 de la matinée, l'ensemble du plateau sait déjà que le rythme sera extrêmement rapide sur cette séance d'EL2 au cours de laquelle les pilotes espèrent pouvoir se mettre à l'abri et signer un chrono permettant de se positionner dans la partie haute du top 10 et faciliter l'accès à la Q2 en qualifications.

Par des températures de 27°C dans l'air et 42°C en piste, les conditions sont plus chaudes que dans la matinée. Pourtant, pas question de se lancer immédiatement en piste avec des pneumatiques tendres ou medium dès le début de séance. En EL2, la recette difficile à exécuter à la perfection consiste en effet à pousser autant que possible les pneumatiques dans des conditions de vitesse et d'usure aussi proches que possible de ce qui sera rencontré en course. Dans le même temps, il est crucial de s'assurer de signer un chrono performant pour ne pas voir sa course déjà compromise par une mauvaise position sur la grille ou disposer de moins d'options pneumatiques disponibles dues à la nécessité de rouler en Q1.

Une nouvelle fois, c'est Fabio Quartararo qui se positionnait en tête et maintenait sa position jusqu'à ce que les pilotes ne se lancent plus sérieusement dans des runs de time-attack, à la recherche des chronos. Dans le même temps, Pol Espargaró était vu au sol, victime d'une chute sans gravité dans le virage 13. L'Espagnol ne tardait pas à rejoindre son box et enfourcher sa seconde moto pour reprendre la piste. C'est plus tard dans la séance, alors que l'Espagnol, combinaison sale, poussait à fond et signait le meilleur tour provisoire en 1'31'699, que Johann Zarco été vu à son tour au sol.

Un tour que Takaaki Nakagami battait avec la LCR Honda quelques secondes après, annonçant bel et bien que les cinq dernières minutes de la séance allaient voir tomber les temps de toutes parts. 1'31''628 devenait pourtant bientôt la référence entre les mains de Brad Binder, définitive cette fois-ci.

Après sa chute, Johann Zarco a réalisé une fin de séance de toute beauté en signant le huitième chrono cumulé des Essais Libres devant, lui permettant ainsi d'être temporairement qualifié directement pour la Q2, à l'inverse de Pecco Bagnaia et Jack Miller, sur la Pramac Ducati.

Lecuona, Rossi, Aleix Espargaró, Alex Márquez, Rins, ou encore Dovizioso ont encore tout à faire pour garantir une place en Q2.

GP d'Émilie-Romagne - Essais Libres 2