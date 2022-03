EL2 - Álex Rins et Marc Márquez imposent leur rythme

Charger le lecteur audio

Le soleil s'est couché sur le circuit de Losail avant cette deuxième séance d'essais du week-end, offrant des conditions plus clémentes et surtout similaires à celles des qualifications et de la course, disputées à la même heure, 18h00 locales, alors que les EL1 et les EL3 se courent de jour. Cette séance étant donc l'une des plus importantes pour préparer la suite du week-end mais aussi pour prétendre à une qualification directe en Q2 puisque la chaleur attendue samedi pourrait rendre les améliorations difficiles.

Sur cette piste plus fraîche et offrant plus d'adhérence, il n'a fallu que deux tours rapides à Enea Bastianini pour battre la référence établie par Brad Binder dans la matinée, le chrono du pilote Gresini en 1'54"782 le plaçant 0"069 devant le Sud-Africain. C'est finalement Aleix Espargaró qui a dominé le premier relais, grâce à un temps en 1'54"490. Fabio Quartararo était sixième après ces quelques tours. Comme Pol Espargaró avant lui, le Français a dû passer dans le dégagement du premier virage et a semblé très agacé par un élément de son guidon.

De retour en piste à la mi-séance avec deux pneus tendres neufs, Aleix Espargaró a grignoté son propre chrono de 0"027, portant son avance sur Marc Márquez à 0"185. Son frère Pol a vite pris la tête, repoussant son aîné à 0"304. Miguel Oliveira est remonté au troisième rang dans un top 10 où toutes les marques étaient représentées. Le seul membre de Yamaha à en faire partie était Quartararo, neuvième du classement.

Alors surement 20e, Luca Marini a chuté à haute vitesse au premier virage. L'Italien s'est relevé indemne après une longue glissade. Álex Márquez est parti à la faute à son tour peu après, au virage 6, mais il a pu remonter sur sa Honda... pour chuter à nouveau, dans la dixième courbe. Il a cette fois dû abandonner sa machine.

Une fin de séance aux airs de qualifications

Joan Mir s'est dans un premier temps intercalé entre les frères Espargaró avant de s'emparer de la tête du classement à un quart d'heure du drapeau à damier, avec le premier chrono du week-end sous la barre des 1'54. Le pilote Suzuki a ainsi marqué le début d'une répétition générale en vue des qualifications. Marc Márquez a pris la tête après un tour dans le sillage d'Enea Bastianini, et Fabio Quartararo s'est remplacé au cinquième rang, derrière Pol Espargaró et Jorge Martín. Dans le tour suivant, le Champion du monde est passé dans le dégagement du virage 15 et a, une nouvelle fois, manifesté son mécontentement.

À dix minutes du terme de la séance, Álex Rins a replacé Suzuki en tête, alors que plusieurs pilotes passaient aux stands avant un dernier relais. Parmi eux, un Jack Miller seulement 13e était très mécontent après avoir été gêné par son compatriote Remy Gardner dans un tour rapide. La direction de course a annoncé une enquête sur l'incident mais l'a vite classé sans suite.

La lutte pour la première place a repris dans les dernières minutes. Plusieurs pilotes se sont rapprochés de Rins et Marc Márquez l'a battu pour 0"070 à moins de deux minutes de la fin, mais le représentant de Suzuki a répliqué et repris l'avantage pour 0"035, et n'a pas été battu. Après un passage dans les graviers sans conséquence après son dernier tour rapide, Rins a conclu la séance devant Márquez et son coéquipier, Joan Mir. Jorge Martín, auteur de sa première pole sur ce circuit l'an dernier, a pris la quatrième place.

Derrière le quatuor espagnol, Franco Morbidelli a finalement été le meilleur représentant de Yamaha avec le cinquième chrono, devant Jack Miller et Aleix Espargaró, gêné par Maverick Viñales dans un tour en fin de séance, ce que la direction de course va analyser. Fabio Quartararo a réalisé le huitième temps devant Pol Espargaró et Pecco Bagnaia. Johann Zarco s'est fait discret avec la 18e performance de la journée, devant les cinq rookies et Luca Marini.

Tous les pilotes ont amélioré leur chrono dans cette séance, ce qui signifie que les membres du top 10 sont ceux qui ont pour le moment leur ticket d'entrée pour la Q2.

GP du Qatar - MotoGP - EL2