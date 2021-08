EL2 - Savadori leader surprise sous la pluie, Zarco deuxième

C'est sur une piste humide qu'a débuté cette deuxième séance d'essais du week-end, la pluie s'étant invitée sur le Red Bull Ring. Les pilotes ont vite pris la piste avec des pneus pluie tendres puisque de nouvelles averses sont attendues dimanche et que cette séance pourrait être la seule leur permettant de se préparer à ces conditions.

Iker Lecuona a signé le premier tour rapide avant de chuter sans gravier au premier virage. Le pilote espagnol a été battu par son coéquipier chez Tech3, Danilo Petrucci, qui appelait ces conditions de ses vœux jeudi, pour être moins désavantagé par sa grande taille sur ce circuit. Lecuona est repassé en tête, prouvant par la même occasion que sa KTM n'avait pas de gros dégâts. Il a amélioré son chrono dans chacune des deux boucles suivantes pour établir une référence en 1'34"319, à plus de dix secondes des chronos réalisés dans la matinée.

Marc Márquez, toujours performant sous la pluie cette année puisque ces conditions exposent moins ses limites physiques, a fait mieux, repoussant Lecuona à près d'une seconde, avant d'améliorer son temps à deux reprises dans les tours qui ont suivi. À la fin de son premier relais, le sextuple Champion du MotoGP devançait Lecuona et Joan Mir, déjà très performant dans la matinée. Johann Zarco occupait la quatrième place mais le leader du championnat Fabio Quartararo n'était que 19e, le meilleur représentant de Yamaha, Maverick Viñales, ne pointant qu'au 15e rang.

La lutte pour la première place a repris dans les dix dernières minutes, la piste commençant à s'assécher sur la trajectoire. Zarco, Pecco Bagnaia et Lorenzo Savadori, souvent à l'aise dans les conditions humides, se sont succédé à la première place. Le pilote Aprilia était en piste avec des pneus pluie medium, alors que Zarco, relégué à 0"969, et Bagnaia ayant des tendres. Mir a choisi les mêmes gommes que Savadori et il est remonté à la deuxième place.

Le chrono de Savadori est resté invaincu mais Zarco est remonté à la deuxième place, devant Mir. Bagnaia est s'est maintenu quatrième devant le second représentant d'Aprilia, Aleix Espargaró. Álex Rins a pris la sixième place devant Álex Márquez, Lecuona et Viñales, entré dans le top 10 tardivement. Marc Márquez a dégringolé dans le classement et son chrono est devenu la dixième performance.

Pol Espargaró s'est classé à la 13e position devant Jack Miller, qui a pris la piste avec un pneu slick à l'avant en fin de séance, et Fabio Quartararo. Les deux pilotes faisant leur retour ce week-end ont été distancés, avec Cal Crutchlow 20e devant Dani Pedrosa, tandis que le futur retraité Valentino Rossi a pris la 22e place.

Miguel Oliveira, lourdement tombé au virage 3 dans la séance de la matinée et resté sonné plusieurs minutes, s'est contenté d'un seul tour et il a ensuite posé de la glace sur un poignet droit très douloureux. Mike Leitner, manager de l'équipe KTM officielle, a précisé au site officiel du MotoGP qu'il n'était pas pertinent de rouler avec une telle limite physique, même si les examens passés au centre médical n'ont révélé aucune fracture.

Dans une séance intégralement disputée sur piste humide, peu de pilotes sont partis à la faute mais Álex Márquez et Valentino Rossi ont traversé le bac graviers du virage 4, tandis que Brad Binder a fait une erreur dans la première courbe. Le classement combiné, lui, reste inchangé par rapport aux EL1 et Takaaki Nakagami est donc leader de cette première journée.

GP de Styrie - Essais Libres 2