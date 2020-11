EL2 - Zarco finit la journée en leader, Oliveira hors du top 10

Après une première séance de 70 minutes ce matin, destinée à leur faire découvrir le tracé, les pilotes MotoGP ont repris la piste à 14h heure locale pour un long roulage complémentaire. L'effet de surprise étant à présent passé, le classement est devenu la cible de tous, dans le but de figurer aux dix premières places du jour afin de mettre toutes les chances de son côté en vue de la Q2 demain.

Les conditions étaient toujours idéales pour cette deuxième séance, avec 25°C dans l'air et 31°C au sol lorsque la pitlane s'est ouverte, et un ciel des plus sereins. D'emblée, de premiers tours sous la barre des 1'41 sont apparus sur la feuille des temps. Après une salve de chronos en 1'40"9 (Binder, Viñales, Aleix Espargaró, Nakagami), Johann Zarco s'est légèrement détaché en 1'40"723. Franco Morbidelli, puis Stefan Bradl ont fait mieux dans la foulée, mais si le temps de l'Allemand a tenu un moment, il se trouvait encore à quatre dixièmes de la référence matinale de Miguel Oliveira.

Le local de l'épreuve a repris les rênes du classement au bout de 25 minutes, avec un temps de 1'40"270 encore à un dixième et demi de sa performance des EL1 mais qui allait longuement tenir au sommet du classement. Fabio Quartararo s'est hissé à la deuxième place peu après, avant de se faire devancer par Nakagami, puis Morbidelli et Pol Espargaró, tous trois revenus à moins d'un dixième d'Oliveira.

Le classement a commencé à se compacter quelque peu au fil du temps. Malgré le retard important de Mika Kallio − le Finlandais fait son retour après une année durant laquelle il n'a pas pu du tout rouler afin de remplacer Iker Lecuona, mis sur la touche par le COVID-19 − Valentino Rossi n'affichait qu'une seconde de retard sur Oliveira à 20 minutes de la conclusion de la séance, malgré sa 19e place. À ce stade, Crutchlow et les quatre premiers pilotes du classement combinés (Oliveira, Viñales, Aleix Espargaró et Savadori) étaient les derniers à ne pas avoir abaissé leur chrono matinal.

Oliveira attaqué de toutes parts dans le dernier quart d'heure

À l'entrée dans les 20 dernières minutes, Crutchlow, justement, a battu le chrono jusqu'alors affiché en EL2 par Oliveira, de même que Bradl sur une autre Honda, les deux hommes se positionnant en tête du classement avec une courte avance. Une marge plus nette a ramené Morbidelli au sommet à un quart d'heure de la conclusion, avec pour la première fois un meilleur temps que celui posté en EL1 par Oliveira.

Quelques instants plus tard, c'est une autre Yamaha, celle de Maverick Viñales qui est passée pour la première fois sous la barre des 1'40, du jamais-vu sur cette piste pour les MotoGP comme pour les machines cousines du WorldSBK, habituées des lieux. Attaqué par Miller et Zarco, l'Espagnol s'est rapidement replacé au sommet du classement en 1'39"664, avant l'ultime réponse de Zarco en 1'39"417.

Derniers à ne pas avoir amélioré leur performance matinale, les deux pilotes Aprilia étaient sortis du top 10, mais Aleix Espargaró a sauvé sa place dans le money time en se propulsant à la deuxième position, juste devant Viñales, Binder et Quartararo, lui aussi auteur d'une solide amélioration dans les dernières minutes. Une ultime amélioration a permis à Viñales de reprendre la deuxième place dans son dernier tour.

Parmi les plus rapides peu de temps auparavant, Morbidelli a tout juste pu sauver la huitième place, alors qu'Oliveira s'est fait sortir du top 10. Mir s'est lui aussi trouvé sur la sellette avant de réussir à se replacer dans le top 10 sur le gong. Lorsque le drapeau à damier s'est abaissé, des pilotes comme Bradl ou Nakagami, qui avaient pourtant animé les avant-postes figuraient en dehors de la zone de sauvetage. Ils y retrouvent notamment Crutchlow, Rins ou encore Rossi, seulement 21e.

Alors que la catégorie MotoGP n'avait déploré aucune chute ce matin, ils ont été trois à mordre la poussière durant cette séance. D'abord Álex Rins, parti à la faute dès les premières minutes de cette séance au virage 8, un virage à droite en côte dans lequel il a perdu l'avant sans se blesser toutefois. Une deuxième chute est survenue à la mi-séance, Takaaki Nakagami se faisant piéger dans le virage 4. Le pilote japonais s'est fait mal à un doigt, mais il a pu reprendre la piste un peu plus tard. Enfin, c'est Valentino Rossi qui est lui aussi tombé au même endroit en fin de séance.

Les pilotes MotoGP reprendront la piste samedi à 9h55 heure locale, 10h55 heure française. Le programme redeviendra cette fois classique et les EL3 dureront 45 minutes afin de déterminer le top 10 décisif pour la Q2.

GP du Portugal - MotoGP - EL2