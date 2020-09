EL3 - Bagnaia sauve Ducati, Dovizioso et Miller passeront par la Q1

Il fait plus frais mais sec ce matin pour la séance d'EL3 sur le circuit de Misano : 21°C dans l'air et 24 en piste. Il sera donc difficile de battre les temps réalisés hier avec les pneus tendres lors des ultimes time attacks de la séance d'EL2 fortement ensoleillée. Pourtant, certains, comme Johann Zarco, ont averti qu'un temps sous les 1'31"5 serait sans doute nécessaire pour une qualification directe en Q2.

Cette séance est vraiment cruciale pour de nombreux grands noms des équipes d'usine comme Andrea Dovizioso, Valentino Rossi, Pol Espargaró, Alex Rins ou encore Franco Morbidelli et Danilo Petrucci, qui doivent encore tous obtenir leur ticket d'accès pour une qualification directe en Q2 en intégrant le top 10.

Morbidelli, dernier vainqueur en date ici-même la semaine dernière, avait déjà manqué la journée de tests de mardi et est arrivé patraque ce week-end. L'Italo-Brésilien n'a pas passé une bonne nuit et manque d'énergie ; c'est la raison pour laquelle le pilote Yamaha s'épargne dès le début de séance et rentre immédiatement au stand après avoir établi un chrono pouvant lui permettre un accès en Q2.

Nouveau leader du Championnat du monde, Andrea Dovizioso est un homme moins policé qu'à son habitude et ayant clairement un message vindicatif à faire passer : celui qui commentait déjà de manière acerbe en conférence de presse de début de week-end la pertinence des tweets de Claudio Domenicali, le PDG de Ducati, arbore désormais un cuir orné d'un message bien placé pour les caméras embarquées de la Dorna : "sans emploi" ("unemployed") a remplacé "intrépide" ("undaunted").

En piste, Jack Miller, déterminé à pousser, est victime d'une chute dès les cinq premières minutes de séance, sans heurts. Pour ceux qui se sont déjà relativement mis à l'abri avec d'excellents temps en EL2, l'enjeu est surtout d'essayer de passer autant de temps que possible en piste pour préparer les conditions de course et toujours mieux comprendre les pneus : c'est le cas chez KTM, mais pas du pilote australien.

Les étincelles commencent à apparaître dans les dix dernières minutes de séance avec de nombreuses améliorations successives : la plus spectaculaire d'entre elles est celle de Francesco Bagnaia, auteur d'une incroyable référence en 1'31"127 : huit dixièmes plus rapide que n'importe qui en piste à ce moment-là ! Revenu en piste, Franco Morbidelli signe un temps le plaçant deuxième immédiatement après. En pleine attaque, Pol Espargaró finit au sol dans le virage 6 à trois minutes de la fin de séance, après avoir perdu l'avant. Excédé l'Espagnol s'en veut énormément et provoque l'apparition des drapeaux jaunes.

La fin de séance est le théâtre de plusieurs chutes : Francesco Bagnaia finit au sol et s'éloigne de sa moto en boitillant, assisté par les docteurs. Au même moment, Miguel Oliveira est lui aussi vu au sol visiblement secoué : les drapeaux jaunes sont partout en piste pendant quelques instants.

Miller, Aleix Espargaró, Zarco, Dovizioso, Oliveira, Rins, Lecuona, Alex Márquez, Rabat et Smith manquent tous le top 10 et l'accès direct à la Q2 : il leur faudra se battre cet après-midi pour obtenir l'une des deux uniques places permettant d'y accéder au cours de la Q1, alors que Yamaha assure le passage de ses quatre machines avec un beau tir groupé derrière Bagnaia.

GP d'Émilie-Romagne - Essais Libres 3