EL3 - Morbidelli devance Quartararo, Rossi sera en Q2

Le soleil était présent sur le circuit de Barcelone, avec 25°C dans l'air et 33°C sur la piste, avant d'entamer ces 45 minutes d'essais cruciales puisqu'il s'agissait de la dernière occasion offerte aux pilotes d'assurer leur qualification directe en Q2, à condition d'entrer dans le top 10 au cumul des trois séances. Ils étaient nombreux à souhaiter poursuivre leur découverte des pneus et ils ont pris la piste avec différentes combinaisons associant montes tendre et medium, certains optant pour le dur à l'arrière, qui a réussi à Franco Morbidelli vendredi.

En piste avec un soft à l'avant et un medium à l'arrière, Miguel Oliveira avait l'avantage sur le reste du plateau après la première série de tours rapides, ce qui le plaçait au quatrième rang au cumul des séances effectués ce week-end, tandis qu'Enea Bastianini a vu sa Ducati lui échapper brutalement à l'entrée du virage 5. Une chute spectaculaire mais sans dommages pour le pilote italien.

Le cœur de la séance a permis aux pilotes de se concentrer sur les évaluations des pneus, élément essentiel sur un circuit offrant peu d'adhérence depuis le début du week-end, d'autant plus qu'une forte dégradation des gommes a été constatée vendredi. Ce travail sur le rythme de course a donc vu peu de pilotes améliorer leurs chronos mais après plusieurs améliorations, Joan Mir a néanmoins réussi à remonter dans le classement et à assurer provisoirement son passage en Q2.

Alors que la séance entrait dans ses 20 dernières minutes, Takaaki Nakagami a été l'un des premiers à se lancer dans l'exercice du time attack en remontant à la deuxième place de la séance, la cinquième sur l'ensemble du week-end. Fabio Quartararo, l'un des premiers à rouler avec deux pneus tendres, s'est porté en tête, faisant mieux de 0"067 que la référence établie par Johann Zarco en EL2. Dans le tour suivant, le pilote Yamaha a brisé la barre des 1'39, avec un chrono en 1"38"975.

Maverick Viñales a choisi de prendre la piste avec un medium à l'avant et un tendre à l'arrière, comme la majorité des pilotes, et il est remonté au deuxième rang, restant quatrième derrière Johann Zarco et Franco Morbidelli au cumul des séances. Dans les dernières minutes de la séance, Lorenzo Savadori a chuté au virage 4, perdant toute chance de remonter dans le classement.

Miguel Oliveira s'est rapproché à 0"076 de Quartararo et plusieurs pilotes ont amélioré leur chrono sous le drapeau à damier, ce qui a chamboulé le top 10. Pecco Bagnaia a pris la troisième place puis Morbidelli a réalisé le meilleur temps, 0"046 devant Quartararo. Le poleman de l'édition 2020 a ainsi devancé celui qui s'était imposé le lendemain. En toute fin de séance, le Français a voulu reprendre la piste pour une simulation de départ mais le feu est passé au rouge avant qu'il atteigne le bout de l'allée des stands. Il a donc dû descendre de sa machine et faire demi-tour.

Miguel Oliveira a signé le troisième temps, devant Pecco Bagnaia, Aleix Espargaró et Brad Binder, qui confirme la bonne forme des KTM officielles, équipées d'un nouveau cadre depuis le Mugello. Leader vendredi, Johann Zarco a pris la septième place en fin de séance, devant Maverick Viñales. Joan Mir s'est classé au neuvième rang, une performance réalisée sous les yeux d'Álex Rins, forfait après sa chute à vélo jeudi mais de retour dans le stand de Suzuki au lendemain de son opération du radius droit.

Les quatre représentants de Yamaha seront en Q2 puisque Valentino Rossi est entré dans le top 10 au dernier moment, assurant sa troisième qualification de l'année dans la deuxième partie des qualifications, après le GP du Qatar et le rendez-vous du Mans. Jack Miller sera en revanche contraint de passer par la Q1, tout comme Marc Márquez et l'ensemble des pilotes Honda. Les pilotes reprendront la piste à 13h30, pour les Essais Libres 4, et les qualifications seront disputées dans la foulée.

GP de Catalogne - Essais Libres 3

