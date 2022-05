EL3 - Johann Zarco s'offre le nouveau record au Mans

Charger le lecteur audio

Comme vendredi, le ciel était bleu sur le circuit du Mans au moment de débuter cette séance, mais il faisait encore frais, avec une température ambiante de 16°C, celle de la piste étant mesurée à 17°C. Les pilotes ont tous pris la piste avec des pneus tendres, à l'avant comme à l'arrière.

Jorge Martín a conclu le premier relais en tête avec un chrono de 1'31"798, une amélioration personnelle mais encore à distance de la référence établie par Enea Bastianini vendredi, en 1'31"148. Le Madrilène devançait Takaaki Nakagami, dont la deuxième position ne suffisait pas à assurer une place dans le top 10 au cumul des séances, et donc en Q2, tandis que Fabio Quartararo était troisième devant Marc Márquez et Pecco Bagnaia.

Dans son deuxième relais, Quartararo a pris le pouvoir pour moins de trois centièmes, avant d'améliorer une nouvelle fois son temps, mais l'écart restait inférieur au dixième. Quelques instants plus tard, Pol Espargaró a chuté à haute vitesse au Chemin aux Bœufs, créant un épais nuage de poussière dans le bac à gravier. Le pilote Repsol Honda a vite pu se relever pour regagner son garage.

Après le cap de la mi-séance, Nakagami a haussé le rythme et signé un chrono de 1'31"471, qui l'a placé en tête de la séance et au quatrième rang du classement combiné... mais cette performance a été effacée des tablettes, le Japonais ayant légèrement touché la zone verte en sortant du dernier virage.

Toujours détenteur du meilleur chrono du week-end, Enea Bastianini a abandonné sa Ducati sur le bord de la piste à un quart d'heure du drapeau à damier, la moto ayant commencé à laisser échapper de la fumée. Son coéquipier Fabio Di Giannantonio a lui aussi rencontré un souci au bout de la voie des stands, et il est revenu vers son garage.

C'est le moment que les pilotes Aprilia ont choisi pour se porter en tête. Maverick Viñales a réalisé le meilleur temps de la journée et il a vite été battu par son coéquipier Aleix Espargaró. Quartararo a repris la première place peu de temps après et Marc Márquez, qui était dans la roue du Français, a pu remonter au deuxième rang.

Alors qu'il restait dix minutes pour obtenir une qualification directe en Q2, Quartararo a enfin battu le chrono réalisé par Bastianini vendredi et a ainsi établi le nouveau record de la piste en 1'30"847. Dans son sillage, Márquez a failli perdre le contrôle de sa moto mais il a lui aussi amélioré son temps, à néanmoins une demi-seconde du leader. Plusieurs pilotes se sont intercalés entre eux, dont Pecco Bagnaia, qui était brièvement sorti du top 10 au cumul des séances.

Zarco prend la tête au dernier moment

Dans les cinq dernières minutes, Fabio Quartararo a repris la piste, une nouvelle fois avec Marc Márquez dans sa roue. Ces derniers tours étaient essentiels afin d'assurer une Q2 pour laquelle Johann Zarco n'était plus qualifié.

Bagnaia a pris la tête, repoussant Quartararo à 0"279. Le Français n'a pas amélioré son chrono mais derrière lui, Márquez a pu remonter au troisième rang. Les deux hommes avaient droit à une dernière tentative et Quartararo a finalement pu se rapprocher à 0"114 de Bagnaia. Márquez a aussi amélioré son temps et conforté sa troisième place.

Johann Zarco était remonté au cinquième rang et, au tout dernier moment, le Français s'est emparé de la première place, 0"031 devant Bagnaia. Les deux représentants de Ducati ont conservé les deux premières places devant Quartararo et Márquez, qui a remercié le pilote Yamaha pour son aide. Jack Miller a signé le cinquième temps devant Aleix Espargaró, Takaaki Nakagami, Álex Rins et Pol Espargaró.

Ces neuf pilotes disputeront la Q2 mais pas Jorge Martín, dixième de la matinée et seulement 11e en combinant les trois séances. Le pilote Pramac est devancé par Enea Bastianini, seulement 16e dans cette première partie de journée. En Q1, Martín sera notamment confronté à Maverick Viñales, Joan Mir, Franco Morbidelli et Andrea Dovizioso pour tenter de décrocher les deux dernières places pour la Q2, où se jouera la pole.

GP de France - MotoGP - EL3