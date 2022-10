EL3 - Márquez leader, Quartararo entre de justesse en Q2

Charger le lecteur audio

Les conditions étaient idéales au moment d'entamer cette troisième séance d'essais du week-end, dernière occasion d'assurer une place dans le top 10 du classement combiné et d'obtenir ainsi la garantie de disputer la Q2. Le soleil était présent et si les températures restaient faibles – avec 14°C dans l'air et 21°C au sol – le vent mesuré aux alentours de 15 km/h n'était plus un problème. Le principal risque était peut-être à craindre du côté de la faune puisqu'après le wallaby traversant la piste vendredi, une oie a été aperçue sur le tracé pendant la séance du Moto3, disputée juste avant-celle du MotoGP.

Jack Miller a été le premier pilote du jour à réaliser un chrono sous la barre des 1'30 mais il a vite été battu par Johann Zarco, leader des deux séances disputées vendredi. Le Français restait néanmoins à 0"244 de sa propre référence. Miguel Oliveira a fait mieux, sans prendre la tête au cumul des séances, et a conclu le premier relais devant Zarco et Aleix Espargaró. Pecco Bagnaia, 15e, et Fabio Quartararo, 19e, restaient discrets en ce début de séance.

Une fois de retour en piste, Quartararo s'est intercalé entre Oliveira et Zarco, avec 0"042 de retard sur le vainqueur du GP de Thaïlande. Deux tours plus tard, le leader du championnat a pris la tête de la séance pour 0"038, tout en restant quatrième du classement combiné. Oliveira a fait mieux avec une nouvelle fois une avance infime, mesurée à 0"086, et a amélioré son chrono dans le tour suivant.

L'avance de Zarco au cumul des séances ne tenait plus qu'à un fil et à moins d'un quart d'heure du drapeau à damier, son chrono a successivement été battu par Joan Mir, Maverick Viñales puis Jorge Martín, auteurs des trois meilleurs temps du week-end. Marco Bezzecchi est ensuite remonté au deuxième rang.

Les différentes améliorations ont relégué Fabio Quartararo, Aleix Espargaró et Pecco Bagnaia hors du top 10 mais ces trois hommes ne s'étaient pas encore lancés dans l'exercice du time attack. Bagnaia a été le premier à réintégrer les places qualificatives, ensuite imité par Espargaró, vite relégué au 11e rang quand Quartararo a pris la quatrième place.

La lutte pour l'entrée directe en Q2 a repris dans les toutes dernières minutes de la séance. Aleix Espargaró a réintégré un top 10 dont Johann Zarco était sorti, mais le Provençal est remonté dans le classement. Quartararo a dégringolé à la 13e position et n'avait plus droit qu'à une tentative.

Zarco et Bastianini envoyés en Q1

Luca Marini a pris la tête dans la dernière minute de la séance et Marc Márquez l'a battu sous le drapeau à damier. Quartararo est remonté au 10e rang, ce qui a éjecté Zarco du top 10. Le pilote Yamaha a ainsi obtenu de justesse sa place en Q2, contrairement à son compatriote.

Malgré un week-end essentiellement consacré à l'évaluation de nouveautés aérodynamiques en vue de la saison 2023, Márquez a conservé la tête devant Marini et Martín. Aleix Espargaró a réalisé le quatrième temps devant Marco Bezzecchi et Jack Miller, dans un top 6 comprenant quatre pilotes Ducati. Álex Márquez a signé le septième temps devant Pecco Bagnaia, Maverick Viñales et Fabio Quartararo. Les dix premiers de cette séance ont été les dix plus rapides du week-end, et sont donc déjà assurés de disputer la Q2.

Deux places resteront à prendre en Q1, par laquelle passeront Johann Zarco, Joan Mir, Enea Bastianini, Pol Espargaró, Miguel Oliveira et Álex Rins. Ces pilotes ont fait les frais des très faibles écarts puisque les 17 premiers se tiennent en 0"682.

GP d'Australie - MotoGP - EL3