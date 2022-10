EL3 - Martín leader, Márquez et les pilotes Aprilia envoyés en Q1

Charger le lecteur audio

La pluie tant redoutée a une nouvelle fois épargné les pilotes avant cette troisième séance du week-end sur le circuit de Buriram, la pluie tropicale n'ayant pour le moment pas touché cette région de la Thaïlande. Le ciel était même dégagé au moment où ils ont pris la piste, la température ambiante atteignant 27°C et celle du circuit déjà 38°C.

Les pilotes ont eu besoin de quelques tours pour reprendre le rythme et Luca Marini a été le premier à rouler à moins d'une seconde de la référence établie par Johann Zarco en EL2. Marc Márquez a vite battu le pilote VR46, pour 0"011, mais Marini a repris l'avantage dans la foulée. Jorge Martín était loin de la lutte pour la première place en ce début de séance et le Madrilène a même chuté au dernier virage, sans grande conséquence. Il a pu remonter sur sa Ducati et regagner son garage.

Les leaders du championnat ne se préoccupaient pas de la bagarre pour la première place en ce début de séance mais semblaient plutôt se jauger. Fabio Quartararo avait ainsi Pecco Bagnaia dans sa roue, et pouvait observer Marc Márquez juste devant eux. Un passage dans un dégagement du Français a rapidement mis fin à ce train.

Marini a conclu le premier relais devant Márquez, Álex Rins et Zarco, toujours large leader du classement combiné. Bagnaia était cinquième devant Quartararo. Les pilotes Aprilia restaient en difficulté, avec Aleix Espargaró 16e et Maverick Viñales seulement 23e. Le #12 a même manifesté sa colère à plusieurs reprises après des vibrations ou des passages hors de la piste. Une fois son relais terminé, Viñales était tout aussi agité dans son garage, au moment de décrire ses sensations à son équipe technique.

Jack Miller a pris le commandement dans la deuxième moitié de la séance, encore six dixièmes derrière le chrono de Zarco vendredi. Son futur coéquipier Brad Binder est remonté au deuxième rang mais ne restait que 14e du classement combiné, signe que les pilotes n'étaient pas encore en train de viser la performance pure et un top 10 synonyme d'entrée directe en Q2.

Les pilotes KTM ont brièvement pris le pouvoir, avec Miguel Oliveira devant Binder, avant d'être battus par Fabio Quartararo, auteur coup sur coup des deux meilleurs chronos de la journée... mais pas du week-end.

Fin de séance troublée par un drapeau jaune

Les pilotes se sont véritablement lancés dans la lutte pour le chronomètre dans les cinq dernières minutes de la séance. Jorge Martín a enfin battu le chrono de Zarco, pour moins d'un dixième. Jack Miller était menacé de sortir du top 10 mais il est remonté au deuxième rang, malgré deux erreurs de Marc Márquez, en piste juste devant lui et qui aurait pu le gêner.

L'Australien est tombé juste après avoir conclu son tour, provoquant la sortie des drapeaux jaunes. De nombreux pilotes ont ainsi été privés de toute amélioration et Martín a conservé la première place devant Miller, Quartararo, Binder et Rins. Zarco a pris la sixième place de la session mais est resté troisième au cumul des trois séances. Enea Bastianini, Marco Bezzecchi, Luca Marini et Marc Márquez ont complété le top 10 de la séance.

Contrairement aux pilotes qui le devancent, Márquez devra passer par la Q1 puisque Pecco Bagnaia, seulement 17e de cette séance, est resté quatrième du classement combiné grâce au chrono réalisé vendredi. Le pilote Honda s'est donc retrouvé exclu du top 10 et sera à la lutte pour l'une des deux dernières places en Q2 avec Aleix Espargaró et Maverick Viñales, une nouvelle fois distancés. Franco Morbidelli, Pol Espargaró et Danilo Petrucci, de retour en MotoGP pour remplacer un Joan Mir toujours convalescent chez Suzuki, disputeront aussi la Q1.

Diminué par des douleurs sévères à l'estomac, Raúl Fernández n'a pas pris part à cette séance. Tech3 a précisé qu'il sera examiné après la pause du déjeuner afin de déterminer sa présence en EL4 et en qualifications.

GP de Thaïlande - MotoGP - EL3