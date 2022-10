EL3 - Martín en tête, Bagnaia à la faute et hors du top 10

Charger le lecteur audio

Après des EL2 disputés dans des conditions mixtes qui ont empêché les pilotes MotoGP d'améliorer leurs chronos des EL1, c'est une piste sèche qui a attendu le plateau pour les EL3. Une opportunité d'entrer dans le top 10 pour tous ceux qui en ont été exclus afin de passer directement en Q2, Pecco Bagnaia et Aleix Espargaró en tête, le premier s'étant fait piéger dans sa stratégie par l'arrivée de la pluie l'après-midi et le second ayant connu des problèmes techniques sur ses deux machines.

Il faisait déjà très chaud lorsque le plateau a démarré sa séance, avec 28°C dans l'air et 40°C en piste. Jack Miller, qui souffre toujours à la suite de sa violente chute survenue à Phillip Island, fait lui aussi partie des pilotes ayant terminé au-delà de la dixième place. L'Australien a inscrit le premier chrono de référence en 2'00"384, juste devant Pecco Bagnaia qui s'est emparé du meilleur temps dès le tour suivant.

Avec son 1'59"167, il améliorait déjà le meilleur temps des EL1 de trois dixièmes, signe d'une meilleure adhérence de la piste, jugée très mauvaise par l'ensemble des pilotes hier. Le duo Ducati devançait Fabio Quartararo, qui s'est agacé contre son coéquipier Franco Morbidelli, au ralenti sur la trajectoire.

Au terme du premier run, Bagnaia menait toujours devant Miller et le Français, tandis que Jorge Martín, Maverick Viñales, Johann Zarco, Miguel Oliveira, Álex Rins, Brad Binder et Enea Bastianini complétaient le top 10. Marc Márquez, qui continuait d'essayer des éléments aérodynamiques, était 18e et Aleix Espargaró 21e.

La séance a mal commencé pour l'équipe Tech 3 puisque Raúl Fernández et Remy Gardner sont partis à la faute à quelques minutes d'intervalle, respectivement dans les virages 8 et 4. Pol Espargaró a également chuté dans le virage 15 avant que Fabio Di Giannantonio ne se fasse à son tour piéger un peu plus tard dans la séance.

Les positions ont ensuite très peu bougé lors des relais suivants. Aleix Espargaró est parvenu à remonter dans le top 10 mais ce n'était pas encore suffisant pour entrer en Q2. À l'inverse, Pecco Bagnaia, Jack Miller et Miguel Oliveira étaient provisoirement sauvés.

À l'entame du dernier run, Bagnaia menait toujours avec son chrono de début de séance, devant Enea Bastianini, Jack Miller, Maverick Viñales et Fabio Quartararo. Les temps s'amélioraient enfin derrière et le top 10 de la séance était pour la première fois le top 10 aux temps combinés. Luca Marini et Franco Morbidelli y faisaient leur entrée tandis que Johann Zarco était 11e et Aleix Espargaró 15e.

Un accident tout proche et une chute pour Bagnaia

Plusieurs pilotes attendaient Bagnaia dans les stands, à commencer par Márquez, et malgré sa tentative de laisser passer tout le monde, l'Italien s'est retrouvé en tête du trafic. Arrivant pleinement lancé derrière Morbidelli, une nouvelle fois ralenti sur la trajectoire, il a été contraint de fortement ralentir, ce qui a surpris Márquez et les trois hommes sont passés très proches d'un accident. La direction de course a indiqué étudier l'incident.

Le time attack lancé, les chronos ont commencé à descendre dans tout le classement. Alors qu'il était en amélioration malgré l'arrivée de quelques gouttes de pluie, Bagnaia est parti à la faute dans le virage 9 et a finalement conclu la séance au 11e rang avec exactement le même temps que Morbidelli. Le pilote Yamaha ayant un deuxième meilleur temps plus rapide que lui, Bagnaia se retrouve ainsi exclu du top 10, tandis qu'Aleix Espargaró y est finalement entré et que Fabio Quartararo s'y est maintenu.

Johann Zarco a terminé en 12e position, à 69 millièmes de la Q2. Le Français devra passer par la Q1 avec Marc Márquez, qui a fini 16e et donc avec Bagnaia. L'Italien se retrouve ainsi dans la position qu'il craignait puisqu'en plus de Zarco et Márquez, les autres spécialistes de la pluie Miller, Binder et Oliveira seront également en Q1 alors que des averses sont toujours annoncées pour l'heure des qualifications.

Devant, Jorge Martín s'est emparé du meilleur temps et a précédé Marco Bezzecchi, Maverick Viñales, Luca Marini et Joan Mir.

GP de Malaisie - MotoGP - EL3