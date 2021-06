EL3 - Viñales confirme, Zarco à terre et contraint de passer par la Q1

La piste était sèche pour le début de cette dernière séance d'essais permettant d'obtenir une entrée dans la seconde partie des qualifications sans passer par la Q1, le risque d'averses étant plus élevé pour le début d'après-midi et les qualifications. Les conditions restaient relativement fraîches, la température ambiante étant mesurée à 23°C et celle de l'asphalte à 25°C au début de la séance, mais les pilotes avaient bel et bien la possibilité d'améliorer leurs chronos et ils ont pris la piste avec différentes associations de pneus, entre tendres et medium, le nouvel asphalte offrant une bonne adhérence avec tous les types de gommes.

De nombreux pilotes ont tour à tour occupé la première place en début de séance, restant à distance de la référence établie par Maverick Viñales vendredi matin en 1'33"072. Son coéquipier Fabio Quartararo a été le premier pilote à briser la barre des 1'34 ce samedi matin, avec un chrono de 1'33"741. Aleix Espargaró a fait mieux et Marc Márquez, victime d'une très lourde chute vendredi, est remonté à la deuxième place, après s'être pourtant fait une chaleur au virage 3 quelques minutes auparavant. Johann Zarco a perdu l'arrière de sa Ducati et il a chuté au virage 3 mais il a immédiatement pu se relever.

Quartararo a repris la tête peu après l'erreur de son compatriote, son temps le plaçant 0"040 devant Espargaró, mais encore à 0"375 du chrono réalisé par Viñales vendredi. Le pilote Aprilia a répliqué, récupérant son bien pour seulement 0"005. Discret jusque-là, Viñales s'est invité dans la lutte en s'emparant de la première place et une nouvelle amélioration dans le tour suivant l'a placé à seulement 0"001 du temps qu'il avait réalisé en EL1. Quartararo est remonté au deuxième rang, offrant à Yamaha un doublé temporaire, tandis que Viñales a encore abaissé la marque à deux reprises, pour porter la référence en 1"32"686.

Les pilotes sont repassés par leur garage et se sont ensuite véritablement lancés dans l'exercice du time attack. Fabio Quartararo a repris le pouvoir mais Maverick Viñales a une nouvelle fois été en mesure de le battre. Derrière eux, Jack Miller et Valentino Rossi sont entrés dans un top 10 provisoire dont Johann Zarco était encore absent, malgré son retour en piste sur sa seconde machine, le natif de Cannes glissant jusqu'à la 17e place.

Quartararo s'est rapproché à 0"197 à une minute du drapeau à damier mais c'est surtout derrière les pilotes Yamaha que le classement a évolué. Sorti du top 10, Rossi est remonté au huitième rang devant Miller, tandis que Zarco a accroché la dixième place, éjectant Pecco Bagnaia. Une amélioration au dernier moment d'Álex Rins, qui reconnaissait pourtant vendredi être plus diminué sur ce circuit qu'au Sachsenring par son poignet droit fracturé il y a trois semaines, a sorti Zarco du top 10.

Viñales a conservé la première place devant Quartararo et les frères Espargaró, Pol faisant mieux qu'Aleix. Souvent contraints de passer par la Q1, les pilotes Suzuki seront tous les deux en Q2 dans l'après-midi grâce au cinquième temps de Joan Mir, devant Rins. Les derniers pilotes directement qualifiés sont Takaaki Nakagami, Miguel Oliveira, Valentino Rossi et Jack Miller.

Zarco, Bagnaia et les frères Márquez feront partie des candidats aux deux dernières places disponibles pour accéder aux quatre premières lignes de la grille. Garrett Gerloff, remplaçant d'un Franco Morbidelli dont l'absence pourrait se prolonger, a signé le 22e temps et a été victime d'une chute sans gravité en fin de séance.

GP des Pays-Bas - Essais Libres 3

