EL3 - Miller mène une séance marquée par de nombreuses chutes

C'est une nouvelle fois sous un franc soleil que les pilotes ont entamé la journée sur le circuit de Valence. Le thermomètre approchait 17°C au début de la séance, tandis que l'asphalte était déjà mesuré à 36°C. Des conditions similaires à celles rencontrées vendredi matin, mais qui allaient vite s'avérer piégeuses pour les pilotes.

Les trois quarts d'heure d'essais ont en effet débuté sur une chute spectaculaire de Marco Bezzecchi au virage 7. Le pilote VR46 est tombé à très haute vitesse mais a pu se relever, après être resté prostré quelques secondes dans le bac à graviers pendant que sa Ducati commençait à prendre feu. Une fois sur ses pieds, Bezzecchi n'a pas apprécié le temps pris par les commissaires pour circonscrire le feu, et a poussé l'un d'entre eux.

Les conditions semblaient très piégeuses puisqu'après un bref drapeau rouge, Darryn Binder et Raúl Fernández ont fini à terre dès leur retour en piste, et se sont vite relevés. Le pilote Tech3 a été emmené au centre médical, sans précision supplémentaire. Pecco Bagnaia a de son côté ouvert sa trajectoire au virage 2 et a dans la foulée évité de peu Brad Binder, qui a fait la même erreur juste derrière lui. Le bal des chutes a ensuite repris : Enea Bastianini est tombé au virage 10 avant que Brad Binder, Takaaki Nakagami puis Maverick Viñales ne soient piégés à leur tour au virage 4.

Dans ce début de séance chaotique marqué par sept chutes en une vingtaine de minutes, les chronos sont restés à distance de la référence établie par Luca Marini vendredi en 1'30"217. Johann Zarco a été le premier à rouler à moins d'une seconde de l'Italien, mais sans améliorer son propre meilleur temps du week-end. À mi-séance, le Français devançait Joan Mir, Marc Márquez et les deux représentants de l'équipe KTM officielle, Miguel Oliveira et Brad Binder. Fabio Quartararo était sixième et Pecco Bagnaia une nouvelle fois en retrait, en 16e position.

Mir a coup sur coup signé le deux meilleurs temps de la séance mais restait hors du top 10 du classement combiné. Jack Miller a fait mieux à un quart d'heure du damier, battant enfin le chrono de Marini en EL2. Bezzecchi a de son côté connu sa deuxième chute de la séance, au virage 6.

Miller en tête, Bagnaia qualifié de justesse

Les pilotes se sont véritablement confrontés au chronomètre en toute fin de séance, avec pour objectif d'atteindre le top 10 du classement combiné et ainsi assurer une participation à la Q2. Zarco a repris le pouvoir et les différentes améliorations ont fait sortir Bagnaia de ce tant convoité top 10, mais l'Italien est remonté au quatrième rang, le sixième au cumul des séances.

Miller est repassé devant Zarco avec le premier chrono du week-end sous la barre des 1'30 mais les regards étaient surtout tournés vers Bagnaia, qui a glissé à la neuvième place du classement combiné. La position du leader du championnat et sa présence en Q2 ont été préservées, avec une modeste neuvième place en cumulant les trois séances.

Son coéquipier Miller a conclu la séance devant Zarco, touché par un souci technique et revenu à son garage en s'appuyant sur la moto de Bagnaia. Brad Binder a réalisé le troisième temps devant Quartararo, Marc Márquez, Aleix Espargaró, Bagnaia et Mir. Tous ces pilotes disputeront la Q2, ainsi que Jorge Martín et Luca Marini, qualifiés grâce au chrono réalisés vendredi mais distancés dans cette séance.

Álex Rins et Enea Bastianini, respectivement neuvième et dixième de la séance, devront donc disputer la Q1, tout comme Maverick Viñales, lointain 15e ce samedi matin.

