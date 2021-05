EL3 - Tour record pour Bagnaia, Viñales envoyé en Q1 après une chute

Le soleil était présent pour cette troisième séance d'essais du week-end au Grand Prix d'Italie, avec une température ambiance mesurée à 21°C et un asphalte à 28°C. Il s'agissait de la dernière occasion d'assurer une qualification directe en Q2, Johann Zarco, Joan Mir, Valentino Rossi et les représentants du team Repsol Honda, Marc Márquez et Pol Espargaró, faisant partie des pilotes hors du top 10 au cumul des séances vendredi soir.

Johann Zarco occupait la première place après la première série de tours de l'intégralité du plateau, le Français étant le seul en piste avec deux gommes tendres, la majorité de ses rivaux ayant préféré deux pneus médiums. Il a devancé Michele Pirro, son coéquipier dans le team Pramac ce week-end, pendant quelques secondes avant que l'Italien perde son chrono pour avoir dépassé les limites de la piste.

Pol Espargaró puis Miguel Oliveira ont ensuite occupé la première place. Zarco est remonté au deuxième rang, entrant ainsi dans le top 10 au cumul des séances, et le premier tour validé de Pirro l'a placé à la troisième position. Zarco a continué à améliorer ses chronos et il s'est emparé de la première place grâce à un tour en 1'46"201, le deuxième meilleur du week-end derrière la référence réalisée par Pecco Bagnaia vendredi. Oliveira est resté deuxième devant Aleix Espargaró, avant que Takaaki Nakagami remonte au troisième rang.

Les différentes améliorations ont fait sortir Miller des positions offrant l'entrée directe en Q3, tandis que Pol Espargaró, Marc Márquez et Valentino Rossi, bon dernier, ne semblaient pas en mesure d'atteindre les positions nécessaires. À la mi-séance, Márquez devait encore gagner une demi-seconde et Rossi près du triple. Maverick Viñales, le premier pilote menacé de perdre son ticket pour la Q2, a pris la deuxième place de la séance, la quatrième sur l'ensemble du week-end. Miller est aussi remonté dans le classement mais il n'était que huitième en combinant les trois séances.

Fabio Quartararo s'est emparé de la première place en réalisant le meilleur chrono du week-end, en 1'45"807. Le pilote Yamaha, qui peut enfin compter sur un holeshot device à l'avant ce week-end, a gagné 0"106 dans le tour suivant, repoussant Zarco à précisément 0"500.

Seulement 14e au cumul des séances à une dizaine de minutes du drapeau à damier, Joan Mir était aussi en quête d'une place en Q2. Le Champion du monde a réalisé le quatrième temps mais il l'a immédiatement perdu pour avoir dépassé les limites de la piste. Un nouveau tour lui a permis de remonter au troisième rang, derrière son coéquipier Álex Rins, qui venait de réaliser le deuxième temps. Franco Morbidelli puis Viñales sont passés devant les pilotes Suzuki, offrant un triplé temporaire à Yamaha.

Les pilotes Ducati n'ont pas tardé à répliquer. Jack Miller, qui n'était plus que neuvième, est remonté au deuxième rang et son coéquipier Pecco Bagnaia, discret jusque-là dans cette séance, a pris la tête, record de la piste à la clé grâce à un chrono de 1'45"456. Au même moment, la situation s'est dégradée chez Yamaha avec une chute de Maverick Viñales au virage 12, sans gravité pour le pilote espagnol, si ce n'est pour ses espoirs de rester dans le top 10.

Bagnaia a conservé la première place jusqu'au bout, devant Quartararo et Brad Binder, qui a égalé le record de vitesse de pointe détenu par Johann Zarco depuis le GP du Qatar, en 362,4 km/h. Miller a finalement pris la quatrième place devant deux représentants de Ducati, Zarco et Miller, tandis que Rins et Mir ont aussi garanti leur présence en Q2, grâce à des tours leur permettant d'entourer Oliveira, auteur du septième temps. Pol Espargaró a arraché la neuvième place en fin de séance, devant Morbidelli, dernier pilote assuré de disputer la deuxième partie des qualifications.

La chute de Viñales l'a privé d'une opportunité d'améliorer son chrono en fin de séance et il a glissé à la 11e position, ce qui signifie qu'il devra passer par la Q1, tout comme Marc Márquez, Aleix Espargaró et Valentino Rossi, encore en retrait avec le 18e temps. Les pilotes reprendront la piste à 13h30 pour les EL4, avant les qualifications, disputées dans la foulée.

GP d'Italie - Essais Libres 3

