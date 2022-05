EL4 - Bagnaia et Quartararo encore au-dessus du lot

Charger le lecteur audio

L'asphalte a gagné 20°C entre les EL3 et cette séance, pour atteindre 44°C et offrir aux pilotes des conditions idéales pour préparer la course, disputée à un horaire similaire dimanche. Ils se sont presque tous élancés avec un pneu dur à l'avant et un medium à l'arrière, Fabio Quartararo et Marco Bezzecchi faisant figure d'exception, le premier ayant préféré le dur à l'arrière et le second le tendre.

Les deux hommes forts de la matinée, Pecco Bagnaia et Quartararo, ainsi que les pilotes KTM officiels, se sont échangé la première place dans les premières minutes, le dernier mot revenant à Miguel Oliveira dans le premier relais, devant Bagnaia, Quartararo et Brad Binder. Johann Zarco occupait une cinquième place encourageante après avoir échoué à accrocher le top 10 en EL3. Positionné en milieu de classement, Joan Mir a frôlé la chute au dernier virage mais a pu rester sur sa Suzuki, sans pour autant éviter un passage dans le bac à gravier.

Dans le deuxième relais, Quartararo et Bezzecchi ont suivi la majorité en optant pour le pneu medium à l'arrière, tandis qu'Álex Márquez et Fabio Di Giannantonio ont donné une chance au tendre. Bezzecchi est remonté au quatrième rang avant de s'emparer de la première place, pour quelques secondes seulement puisque Quartararo s'est à son tour porté en tête.

La lutte des EL3 a repris puisque Bagnaia a battu le Français pour 0"056, avant de gagner encore 0"017 dans le tour suivant. Le classement n'a plus évolué dans les dernières minutes et les deux premiers du championnat 2021 sont restés aux deux premières places, avec une hiérarchie inversée. Joan Mir, qui a complété le podium du palmarès la saison passée, est remonté au troisième rang au dernier moment.

L'inattendu Bezzecchi a conservé une belle quatrième place devant Oliveira et les pilotes Aprilia, Aleix Espargaró et Maverick Viñales. Brad Binder s'est classé au huitième rang devant Johann Zarco et Enea Bastianini. Franco Morbidelli a terminé aux portes du top 10, devant Takaaki Nakagami, Álex Rins et Jorge Martín. Les pilotes Honda officiels sont restés discrets, avec Pol Espargaró 16e et Marc Márquez 19e. Jack Miller s'est contenté de la 20e place devant les deux pilotes engagés en wild-card ce week-end, Stefan Bradl et Lorenzo Savadori.

Une courte pause de dix minutes sépare la fin de cette séance de la Q1, par laquelle devront passer Johann Zarco, Álex Rins, Franco Morbidelli et Pol Espargaró. Fabio Quartararo visera de son côté sa cinquième pole en autant de participations sur ce circuit en MotoGP.

