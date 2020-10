EL4 - Copie parfaite pour Yamaha avec les 4 machines au top

L'heure est désormais venue pour les pilotes de tester leur rythme de course lors de cette séance d'EL4 de trente minutes : sans doute la seule occasion de ce week-end de pouvoir obtenir des données vraiment représentatives du comportement des pneus par des températures également proches de celles qui seront rencontrées demain en course, dans l'après-midi.

Pas étonnant, dès lors, que la totalité des pilotes se lance en piste avec la double allocation tendre-tendre dans ces conditions fraîches. Comme beaucoup, Quartararo décide de pousser les pneus jusqu'au bout de ce que serait une distance de course complète en chaussant un train dans lequel ont déjà été parcourus une petite dizaine de tours. C'est le rythme sur les quinze boucles suivantes qui intéresse désormais le Français.

En 1'33"272, Les nouvelles sont d'ailleurs rassurantes pour le Français, qui se place aux commandes de la séance dans les 10 premières minutes, devant Danilo Petrucci et Johann Zarco, avant de faire tomber la marque sous les 1'33".

Le drapeau rouge interrompt la séance

Le drapeau rouge est activé avec 17 minutes encore au compteur de cette séance en raison des conditions de piste rendues dangereuses par la perte de fluides de la KTM de Miguel Oliveira, victime d'une avarie moteur dans le virage 7. La direction de course est contrainte d'immobiliser les pilotes dans les stands pendant de longues minutes pour permettre aux commissaires d'apposer une fine couche de sable et balayer la piste.

Il ne reste ainsi plus qu'une quinzaine de minutes effectives pour réaliser des tours lancés en fin de séance. La session désastreuse de Miguel Olivera se poursuit avec cette fois une chute à la Chapelle, dès les premiers instants suivant la reprise : le Portugais en est désormais à se demander s'il disposera à temps d'une moto en état de marche pour disputer les qualifications ! Quelques instants plus tard, c'est Rins qui termine de nouveau au sol, cette fois au dans le gauche du virage 9, et doit rejoindre son garage.

Les temps commencent finalement à tomber de nouveau à huit minutes du terme : c'est de nouveau Quartararo qui établit une référence, tandis que Morbidelli, son équipier, se place en deuxième position. À l'aise lui aussi en piste, Maverick Viñales occupe la troisième place provisoire tandis que Valentino Rossi, avec la dernière Yamaha, passe de longues minutes dans son garage et pointe 17e. Le ton est décidément donné par les deux pilotes SRT Petronas : c'est au tour de Morbidelli d'améliorer à quatre minutes du terme de la séance et de prendre les commandes avec son package 2019, tandis que Quartararo améliore lui aussi mais sans parvenir à toutefois lui ravir de nouveau la position de tête. C'est Viñales qui s'en approchera le plus, tandis que Rossi viendra compléter la copie parfaite de Yamaha avec la quatrième position. Cinquième, le premier pilote non-Yamaha est Pol Espargaró. 17e position pour Zarco au terme d'une séance dont le premier représentant Ducati est Danilo Petrucci, sixième.