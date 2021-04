EL4 - Fabio Quartararo encore en tête, grosse chute pour Pol Espargaró

Le soleil était présent sur le circuit de l'Algarve au début de cette dernière séance d'essais avant les qualifications, avec une température ambiante de 24°C, celle de l'asphalte approchant les 40°C. Cette séance sert généralement à préparer la course et ce sont avec des gommes dures ou medium que les pilotes ont pris la piste, les combinaisons variant selon les équipes.

Miguel Oliveira était en tête après les premiers tours, roulant avec un medium à l'avant et un dur à l'arrière. Le pilote local, vainqueur l'an dernier mais plus en difficulté cette année en raison d'une sélection de pneus de Michelin qui lui convient moins, a amélioré son chrono avant d'être délogé de la première place par Fabio Quartararo, leader en EL3. Le vainqueur du GP de Doha était en piste avec deux gommes medium.

Lire aussi : Jorge Martín hospitalisé et forfait pour les qualifications

Johann Zarco, qui a choisi les mêmes pneus que son compatriote, s'est rapproché à 0"090 mais Quartararo a amélioré son chrono, étant le premier pilote à briser la barre des 1'40 et établissant la référence en 1'39"896. Oliveira s'est ensuite positionné entre les deux Français.

Au cap de la mi-séance, Pol Espargaró a été victime d'un violent highside au virage 15. Éjecté de sa Honda, le pilote espagnol est resté immobile quelques instants, le cuir râpé. Il a eu besoin de l'aide des commissaires de piste pour se relever mais il a finalement pu marcher pour quitter le bac à graviers.

Les pilotes sont passés par les stands et certains ont repris la piste avec une monte pneumatique différente, Quartararo passant sur un dur à l'arrière. Le Français a amélioré son meilleur temps deux tours consécutivement, repoussant Oliveira et Zarco à plus de deux dixièmes, et personne n'est venu l'inquiéter.

Maverick Viñales a pris la quatrième place en fin de séance, avec un pneu tendre à l'arrière, devant Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli et Álex Márquez, visiblement remis de sa chute dans la matinée. Jack Miller a réalisé le septième temps, devant Marc Márquez, qui s'est fait une frayeur sans conséquence en début de séance. Joan Mir est venu compléter le top 10.

À quelques minutes du drapeau à damier, Luca Marini, auteur du 17e temps, s'est ajouté à la longue liste des pistes à terre ce week-end, dans le rapide virage 9. L'Italien a glissé et s'est retourné plusieurs fois dans le bac à graviers mais il a vite pu se relever.

Lourdement tombé en EL3 et transféré vers l'hôpital de Faro pour des examens, Jorge Martín n'a pas pu participer à la séance et manquera aussi les qualifications, sa main droite étant visiblement fracturée. Takaaki Nakagami, dont la clavicule est endolorie depuis son impressionnante chute vendredi, n'a pas pris la piste durant cette séance.

Marc Márquez, Valentino Rossi, Joan Mir et Pol Espargaró devront passer par la Q1, disputée dans la foulée des EL4, pour tenter de gagner leur place en Q2.

GP du Portugal - MotoGP - EL4

partages