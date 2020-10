EL4 - Viñales en tête, Nakagami impressionne encore

Avec 21°C dans l'air et 30°C sur la piste, mais aussi un vent de seulement 5 km/h, les conditions étaient idéales sur le MotorLand Aragón pour cette dernière séance d'essais avant les qualifications, surtout utile pour préparer la course, qui devrait se dérouler dans des conditions similaires dimanche.

Les pilotes ont majoritairement entamé la séance avec un pneu medium à l'avant et un tendre à l'arrière, la combinaison que l'on devrait voir le plus en course. Álex Rins, le seul à rouler avec deux pneus tendres, était en tête après les premiers tours chronométrés. Plusieurs pilotes l'ont battu dans leur deuxième tour et c'est Takaaki Nakagami qui a émergé en tête. Le pilote du team LCR a encore abaissé la marque dans son troisième tour rapide. Joan Mir l'a battu pour seulement 0"023.

Pol Espargaró, en difficulté depuis la première course en Aragón et à nouveau contraint de passer par la Q1 pour espérer un passage en Q2 ce week-end, est remonté au troisième rang à la fin de son troisième relais, deux petits millièmes derrière Nakagami.

Pour leur deuxième relais, les pilotes se sont à nouveau concentrés sur la course avec un medium et un tendre. Álex Márquez, capable de prendre beaucoup d'angle sans endommager sa gomme lors du Grand Prix d'Aragón, a de son côté opté pour le dur à l'avant, rarement utilisé au cours des deux week-ends sur le circuit.

Nakagami a frappé fort à cinq minutes du drapeau à damier en reprenant la première place, et reléguant Mir à 0"281, malgré un pneu arrière vieux de 17 tours. Sous le drapeau à damier, Maverick Viñales, jusque-là quatrième, a pris la tête.

Yamaha encore en tête, Ducati toujours en difficulté

Viñales, en pole la semaine dernière, permet à Yamaha de mener une deuxième séance consécutive. Takaaki Nakagami a conservé la deuxième place, devant Joan Mir et Pol Espargaró. Le frère de ce dernier, Aleix, surprend avec le cinquième meilleur chrono de la séance, devant Franco Morbidelli, en tête dans la matinée. Son équipier dans le team Petronas, Fabio Quartararo, doit se contenter de la 12e place, conquise en toute fin de séance.

Jack Miller s'est classé au septième rang. L'Australien est le seul représentant de Ducati dans le top 10. Les autres pilotes de la marque italienne, tous contraints de passer par la Q1, sont distancés. Johann Zarco est 14e et Andrea Dovizioso seulement 17e, devant Pecco Bagnaia. C'est pire pour Danilo Petrucci, auteur du 20e temps.

Álex Márquez, peut-être ralenti par son run avec le pneu dur à l'avant, a réalisé le 11e temps au guidon de sa Honda. Son équipier, Stefan Bradl, fait partie des deux pilotes qui ont chuté dans la première partie de la séance, avec Pecco Bagnaia. L'Allemand est tombé au virage 2 et le pilote Pramac au virage 12

Grand Prix de Teruel - Essais Libres 4