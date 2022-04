EL4 - Miguel Oliveira loin devant sur une piste séchante

Charger le lecteur audio

Le soleil a enfin fait son apparition sur le circuit de Portimão mais la piste était encore très humide au moment d'entamer cette séance habituellement destinée à la préparation de la course, où l'on attend pourtant des conditions très différentes puisqu'il ne devrait pas pleuvoir dimanche. Les pilotes ont tous pris la piste avec des pneus pour la pluie, le medium à l'avant et le tendre à l'arrière pour la plupart.

L'équipe Ducati officielle a rapidement pris le pouvoir, d'abord grâce à Pecco Bagnaia, ensuite avec Jack Miller, avec un chrono encore à plus d'une seconde de ceux réalisés quand les conditions étaient les plus favorables dans la matinée. Malgré un circuit bien plus sec qu'en EL3, les pilotes n'ont pas visé la performance pure et n'ont pas cherché à s'attaquer au temps réalisé par l'Australien.

Ce n'est qu'à six minutes du drapeau à damier que la référence de Miller a été battue, par Fabio Quartararo et pour 0"043. Bagnaia s'est immédiatement positionné entre les deux hommes, avec un retard de 0"019 sur le Français. Miller a repris la tête, trois dixièmes devant Quartararo mais avec une performance une nouvelle fois moins bonne que celle de la matinée.

À quelques secondes du drapeau à damier, Miguel Oliveira est passé de la huitième à la première place avec un chrono de 1'50"750, à 0"198 de celui qui l'avait placé en tête en EL3. Le pilote local a terminé la séance avec une colossale avance de 0"804 sur Miller, tandis que Marco Bezzecchi a encore brillé en prenant la troisième place.

Franco Morbidelli s'est classé au quatrième rang devant Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, Joan Mir, Pol Espargaró et Maverick Viñales. Johann Zarco est venu compléter le top 10 devant Álex Rins et Marc Márquez. Après sa grosse chute de la matinée, le pilote Honda a longtemps patienté dans son garage, préférant attendre la mi-séance pour prendre la piste. Jorge Martín n'a pris que la 18e place, devant Enea Bastianini. La séance a été marquée par une chute au virage 3 sans gravité pour Lorenzo Savadori, engagé par Aprilia en wild-card ce week-end.

Aucun pilote n'a tenté un tour avec des pneus slicks mais il est probable que cela soit le cas en qualifications. Une courte pause sépare la fin de ces EL4 du début de la Q1, par laquelle devront passer Bastianini, Rins, Martín, Bagnaia, Viñales et Morbidelli pour tenter de décrocher les deux dernières places en Q2.

