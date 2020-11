EL4 - Oliveira mène sur une piste humide, Zarco à terre

Le soleil a fait son apparition pour cette ultime demi-heure d'essais avant les qualifications et la température de la piste a atteint 20°C, mais la trajectoire était encore détrempée. Ces conditions ont obligé les équipes et les pilotes à modifier leurs habitudes. Le roulage en EL4 sert habituellement à préparer la course, disputée à la même heure ce week-end, mais il ne devrait pas pleuvoir dimanche, tandis que la piste devrait encore être humide pour les deux parties des qualifications. Les pilotes étaient donc obligés de prendre la piste pour découvrir le niveau d'adhérence.

Johann Zarco, leader sur piste humide dans la matinée, s'est rapidement porté en tête. Les pilotes ont vite amélioré leurs temps et les pilotes Ducati se sont montrés dominateurs, Jack Miller, Andrea Dovizioso et Danilo Petrucci occupant tour à tour la première place. Miller a longtemps occupé la première place mais à quatre minutes du drapeau à damier, Miguel Oliveira a placé sa KTM du team Tech3 à la première place.

Le vainqueur du Grand Prix de Styrie, déjà à l'aise dans la matinée, devance finalement le leader du championnat, Joan Mir, et les pilotes du team Pramac, Miller et Pecco Bagnaia. Franco Morbidelli s'est classé au cinquième rang, devant Dovizioso et Álex Márquez.

Johann Zarco doit se contenter de la huitième place après une chute au virage 5, qui l'a privé de la seconde moitié de la séance. Maverick Viñales, auteur du 13e temps, a chuté au même endroit en fin de séance. L'Espagnol devance son équipier, Valentino Rossi, de retour ce samedi. Fabio Quartararo est encore plus loin, au 18e rang, après une nouvelle séance difficile.

Malgré ses bonnes performances sur le mouillé, Zarco fait partie des pilotes qui devront passer par la Q1, en raison d'un mauvais chrono dans des conditions mixtes vendredi après-midi. Viñales, de toute façon contraint à un départ des stands, Petrucci et Rossi devront aussi disputer la Q1.

GP d'Europe - MotoGP - EL4