EL4 - Nakagami devant, Miller incertain pour les qualifications

Il fait 31°C dans l'air et 53°C en piste au moment où sont lancés les EL4, en tout début d'après-midi, pour les trente dernières minutes de roulage avant les qualifications du Grand Prix de Styrie.

Régulièrement positionné aux avant-postes depuis le début du week-end, Pol Espargaró ne tarde pas à placer sa KTM factory au sommet de la feuille des temps, devant la Suzuki factory d'Alex Rins et la KTM satellite de Miguel Oliveira. Mais c'est une nouvelle fois Mir, très en verve en EL3 et auteur du meilleur chrono établi jusqu'à présent ce week-end, qui poste de nouveau sa Suzuki aux commandes quelques instants plus tard, en 1'24''481.

Pour Jack Miller, victime d'une chute en EL3 et visiblement très endolori au niveau de l'épaule, la séance ne sera pas une occasion de cumuler du précieux kilométrage de roulage. L'Australien a beau être déclaré apte à prendre la piste par les médecins de la Clinica Mobile, sa gêne ressentie l'incite à rester sagement assis dans le box. "Il ressent de la douleur dans la partie arrière de l'épaule droite", précise Francesco Guidotti, team manager du team Pramac, qui admet que son pilote n'est pas encore certain de prendre part aux qualifications. "Je l'espère. Il prend des anti-douleurs et nous espérons que cela fera effet."

Autre absent de marque en piste : Johann Zarco. Le pilote Avintia ne s'est même pas préparé à rouler, préférant visiblement économiser ses allocations pneumatiques après s'être rassuré en EL3 sur son rythme lui ayant permis de signer la douzième place des séances cumulées en dépit du fait d'avoir déjà manqué les EL1 et EL2 vendredi sur ordre des médecins de la Dorna.

GP de Styrie - Essais Libres 4