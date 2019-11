EL4 - Morbidelli persiste et signe, Rossi deuxième 

Alors qu'il fait 30°C dans l'air et 38 sur la piste au début des Essais Libres 4, les drapeaux blancs à croix rouges, indiquant de la pluie sur le circuit, sont agités tout autour du tracé de Sepang. Le faible crachin n'empêche pas plusieurs pilotes de s'élancer pour tester leur rythme de course, pendant les 30 minutes à leur disposition. Franco Morbidelli signe le premier temps, en 2'02"535, un chrono bien moins rapide que ce qui est possible sur une piste totalement sèche.

Menant un groupe de pilotes, Danilo Petrucci prend la tête de la séance avec un chrono de 2'01"124, alors que seuls huit temps apparaissent au classement au bout de huit minutes. Le directeur de la branche deux-roues de Michelin, Piero Taramasso, indique que "le crachin n'a pas d'impact car ce ne sont que quelques gouttes, et avec une piste aussi chaude, quand les gouttes touchent le sol, elles s'évaporent. C'est plus [un souci] psychologique, quand on voit des gouttes sur sa visière", au site officiel du MotoGP.

Petrucci puis Márquez signent les premiers temps en 2'00, l'Espagnol passant devant en 2'00"520 avec un pneu medium à l'avant et un soft à l'arrière. La majorité du peloton en piste utilise le medium à l'avant des machines, les trois Ducati de Bagnaia, Miller et Dovizioso étant l'exception, avec une gomme tendre. Márquez améliore en 2'00"406 dans son tour suivant, et semble disposer d'un rythme de course solide. Le Champion du monde est le premier à passer sous les deux minutes, en 1'59"980, avant de se faire gêner par Maverick Viñales dans le premier virage, le numéro 93 ne souhaitant finalement pas dépasser son compatriote pour lui donner sa roue.

À mi-séance, Márquez est toujours le seul sous les deux minutes, devant Andrea Dovizioso, qui confirme ses bonnes dispositions au niveau du rythme de course. Franco Morbidelli est troisième, devant Danilo Petrucci et Jack Miller. Fabio Quartararo pointe à une inhabituelle dixième place pour lui ce week-end, sans avoir véritablement pu boucler un tour complet compétitif depuis le coup d'envoi de la séance. Ce n'est pas le cas de Marc Márquez, qui parvient à continuer les tours dans la fenêtre des deux minutes tout en étant absolument englué dans du trafic notamment constitué des deux KTM de Pol Espargaró et Hafizh Syahrin.

Dans les dernières minutes de la séance, Fabio Quartararo continue de dominer les deux premiers secteurs du circuit de Sepang, comme il le fait depuis le début du week-end. Il ne parvient toutefois pas à conserver cet avantage dans la deuxième moitié du tracé, particulièrement dans le secteur 4, composé des deux longues lignes droites. C'est à quatre minutes de la fin que le Français parvient à se hisser au sommet du classement, avec sept petits millièmes d'avance sur Marc Márquez.

Pecco Bagnaia et Jorge Lorenzo terminent leur séance au sol, l'Espagnol ayant connu un highside à faible vitesse dans le premier virage du tracé malaisien. Valentino Rossi prend lui la tête du classement en 1'59"796, et confirme au tour suivant avec un nouveau chrono dans les 1'59 pour terminer sa séance et se donner de bonnes sensations quant à son rythme de course. Dovizioso améliore également en passant la ligne d'arrivée, se plaçant troisième dans les 1'59.

Franco Morbidelli déloge le Docteur du sommet de la feuille des temps avec un temps de 1'59"600. Maverick Viñales entre aussi dans la fenêtre des 1'59 mais ne peut faire mieux que le sixième temps. Morbidelli termine en tête devant Rossi, Dovizioso, Quartararo, Márquez, Viñales, Mir, Petrucci, Miller et Bagnaia. Après avoir réussi à se hisser directement en Q2 lors des EL3, Johann Zarco a connu une séance plus difficile, avec le 16e chrono, devant Jorge Lorenzo. Mika Kallio de son côté n'a effectué que quatre tours, aucun chronométré, après avoir passé plus de 20 minutes au garage avec des changements de réglages.

