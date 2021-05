EL4 - Quartararo survit devant, les Honda glissent

Il ne fait toujours pas chaud au Mans, dans les minutes précédant les EL4 permettant aux pilotes de travailler sur leur rythme de course, quelques instants avant la séance fatidique des qualifications, mais un soleil timide est tout de même de sortie entre les nuages dans les minutes précédant le début de la séance. C'est par 15°C dans l'air et 21°C en piste que le plateau s'attend à devoir rester attentif et ne pas se faire piéger par une piste ayant déjà fait chuter nombre de pilotes depuis le début du week-end. Pourtant, au moment de voir le chrono entamer son compte à rebours, certains nuages commencent juste à relâcher leur contenu et imposent aux pilotes à peine lancés en piste de rejoindre la pitlane !

Très peu de téméraires décident ainsi de rester en piste pour quelques kilomètres dans ces conditions : les trois Ducati de Jack Miller, Pecco Bagnaia et particulièrement Johann Zarco, plus assidu, sont ainsi les seules à sortir du garage dans les dix premières minutes en pensant collecter quelques enseignements pouvant servir pour dimanche.

Il faut attendre la fin des gouttelettes et la confirmation de la présence d'une piste sèche pour que d'autres se lancent à leur tour en pneus slicks avec encore moins de 15 minutes au compteur. Les Honda de Marc Márquez et Pol Espargaró, ainsi que les Yamaha, font partie des machines que l'on retrouve enfin en piste.

Avec une première M1 classée seulement en seizième place lors des EL3, Fabio Quartararo a besoin de se rassurer et prend les commandes de la séance en 1'34"007. Lui aussi dans une situation délicate en EL3 en raison d'un étonnant incident dans la pitlane au cours duquel il s'est tordu le genou en réalisant une simulation de changement de moto, Franco Morbidelli rassure vite en réalisant un tour le plaçant provisoirement au troisième rang, dans un classement dont le trio de tête se tient en seulement 15 millièmes.

Quelques instants avant la fin de séance, le virage 3 aura encore raison de Pol Espargaró, quelques secondes avant que l'autre Repsol Honda de Marc Márquez ne finisse elle aussi au sol dans le virage 9, et alors que de nouvelles gouttes d'eau se manifestaient en piste, annonçant ainsi une séance de qualification des plus compliquées...

GP de France - Essais Libres 4

