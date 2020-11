EL4 - Pol Espargaró chute puis signe le meilleur temps

C'est dans de très bonnes conditions, avec 22°C dans l'air, 28°C sur l'asphalte et un vent de 10km/h, que les pilotes ont débuté cette dernière séance d'essais avant les qualifications, surtout utile pour préparer la course, disputée à un horaire similaire et donc avec des conditions de piste comparables.

Les pilotes ont pris la piste avec différentes combinaisons, entre pneus medium et durs. Takaaki Nakagami était en tête après les premiers tours de chaque pilote, avec un chrono de 1'41"526. Joan Mir, équipé de deux gommes medium, a pris l'avantage mais Nakagami a immédiatement repris son bien, avant d'abaisser à nouveau la marque à deux reprises.

Miguel Oliveira, équipé de deux pneus durs, s'est emparé de la première place peu avant le cap de la mi-séance. Le héros local, très performant depuis le début du week-end, a conservé la première place jusqu'aux derniers instants de la séance, quand Pol Espargaró l'a battu. Celui qui dispute son dernier week-end pour KTM, avant de rejoindre le team Repsol Honda, a pourtant chuté au virage 5 dix minutes après le début de la séance mais pu repartir, regagner les stands, reprendre ses essais et finalement signer le meilleur temps.

Nakagami également à terre, Mir en retrait

Miguel Oliveira a pris la deuxième place, devant Takaaki Nakagami, victime d'une chute au virage 4, comme vendredi après-midi, dans son deuxième relais. Le pilote japonais est peut-être blessé, puisqu'il semble souffrir de la main gauche. Sa Honda a été très endommagée dans la chute, après s'être retournée plusieurs fois dans les graviers.

Maverick Viñales s'est classé au troisième rang, devant Aleix Espargaró et Aleix Márquez. Fabio Quartararo a réalisé le septième temps meilleur temps, devant son équipier dans le team SRT, Franco Morbidelli, qui devra passer par la Q1.

Joan Mir, également contraint de disputer la Q1, est une nouvelle fois en retrait, au 12ème rang, devant Andrea Dovizioso et Joan Mir. En fin de séance, le Français a dû mettre fin à son effort avec une Ducati laissant échapper une épaisse fumée blanche, en raison d'un problème sur le moteur. L'huile déposée sur la piste va retarder le début des qualifications, le temps que la piste soit nettoyée. Valentino Rossi, qui sera aussi en Q1, a réalisé le 17e temps, devant Álex Rins.

GP du Portugal - MotoGP - EL4