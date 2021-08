EL4 - Quartararo et les Honda solides ; Mir perdu

Par des températures plus élevées que dans la matinée, seuls quelques pilotes s'autorisent à quitter la pitlane de Silverstone équipés de mélanges pneumatiques plus durs pour mener l'évaluation du comportement de ces gommes lors de la première phase des trente minutes d'EL4. L'essentiel de la grille préfère en effet chausser les softs et les mediums pendant les premières minutes de roulage.

Concentré, Fabio Quartararo reprend la position de tête laissée à Jack Miller dans la matinée en signant un chrono de 2'00"002 et pointe au sommet après dix minutes de roulage. Victime d'une chute en EL3, Álex Rins, deuxième au même moment, retrouve de son côté ses sensations sur un tracé dont il demeure le dernier vainqueur en date avec son succès de 2019, acquis d'un souffle sur Marc Márquez. Un Marc Márquez que l'on retrouve en troisième position alors qu'arrive le cap de la mi-séance, devant Rins et derrière Bagnaia, tandis que Miller occupe le cinquième rang et qu'Aleix Espargaró confirme ses bonnes dispositions avec l'Aprilia en sixième position.

C'est à ce moment de la séance que nombre de pilotes passent cette fois-ci aux gommes dures à l'arrière pour compléter le medium à l'avant. Familier des choix de pneumatiques régulièrement plus tendres que beaucoup de ses rivaux, Johann Zarco fait cependant partie des pilotes qui testent le pneu arrière dur dans les dix dernières minutes. Selon Michelin, l'association medium-medium demeure actuellement théoriquement la meilleure option en vue des conditions attendues en course pour optimiser les niveaux d'adhérence et de durabilité. "Mais avec les bons réglages électroniques et beaucoup de précaution, il sera possible de garder le tendre à l'arrière et de le faire fonctionner", prévient cependant Piero Taramasso, directeur de la compétition Michelin.

Au drapeau à damier, Quartararo (medium-medium) conserve finalement sa position de tête. Bien plus en verve ce week-end que depuis le début de la saison, Pol Espargaró se positionne comme premier pilote Honda avec son deuxième temps, deux rangs devant un Marc Márquez lui aussi solide et devancé par Bagnaia. Bonne séance pour Rossi, qui devance un Johann Zarco encore en quête des sensations idéales.

Séance de nouveau fort difficile pour Miguel Oliveira, encore diminué, qui boucle son roulage en quatorzième position. Manque de confiance également pour un Joan Mir qui découvre ce week-end le tracé de Silverstone et pointe seulement 18e au classement.

Résultats des EL4 du Grand Prix de Grande-Bretagne