Bastianini se sent prêt : "Je peux tout faire avec la GP21"

À un peu plus de deux semaines du premier Grand Prix de la saison, qui se déroulera sur la piste de Losail, où Ducati s'est imposé en 2018 et 2019, personne ne se risque à exclure Enea Bastianini des favoris. Il faut dire que le pilote italien, déjà très en vue en fin de saison dernière, s'est fait remarquer lors des essais hivernaux, particulièrement à Sepang où il s'est montré le plus rapide. Et, alors que ses collègues peaufinent encore une GP22 très récemment sortie des ateliers de Borgo Panigale, lui dispose d'une moto datant de l'an dernier et déjà très aboutie, avec laquelle il entend saisir sa chance.

Bien que la piste de Mandalika lui ait moins plu que celle de Sepang, plus favorable à son pilotage, Bastianini a quitté l'Indonésie résolument conscient de son potentiel, alors que sa GP21 représente un bond de deux ans en termes de développement par rapport à la moto avec laquelle il a disputé la saison dernière. Celui qui vise le top 5 cette année, voire une place dans l'équipe officielle à terme, se sent d'ores et déjà prêt à en découdre lors du premier Grand Prix.

"Les essais sont terminés et maintenant on est prêts à courir", annonçait-il dimanche en livrant son bilan des tests au site officiel du MotoGP. "On a fait un très bon test ici aussi, à Mandalika, sur cette nouvelle piste. On a encore progressé par rapport à Sepang. On a essayé de pousser à chaque sortie, tour après tour. Ma position aujourd'hui n'est pas tellement avantageuse, mais on n'a pas essayé de faire de time attack. On a juste travaillé sur le rythme de course."

"Ces essais ont été positifs, on a beaucoup appris. J'ai appris à mieux connaître cette moto de 2021, qui m'a tout de suite plu et avec laquelle j'ai donc tout de suite eu de bonnes sensations. J'ai réussi à être plus ou moins compétitif à la fois ici, à Jerez et à Sepang."

"Au final, on est très contents et prêts pour le Qatar", assure Bastianini. Décrivant Losail comme "l'une de [ses] pistes préférées", il estime qu'il "pourra être compétitifs sur ce Grand Prix" qui, l'an dernier, avait accueilli ses débuts dans la catégorie reine avec une dixième place à la clé.

Avec un an d'expérience du MotoGP, l'Italien, désormais passé dans le team Gresini, se sent plus à même de se montrer performant, lui qui a déjà réussi à décrocher deux podiums la saison dernière avec une machine de 2019. "Maintenant, je suis plus compétitif", estime-t-il, "et j'ai aussi une moto plus compétitive. Mes sensations ont été meilleures à toutes mes sorties. Je peux tout faire avec cette moto, je peux être rapide. Et puis, je peux aussi mieux travailler avec les membres de l'équipe, car quand on est rookie il est difficile de travailler sur l'électronique ou la puissance, mais maintenant je suis plus compétitif."