Enea Bastianini a repris la piste au Mugello

Deux mois après s'être fracturé l'omoplate, Enea Bastianini prépare activement son retour pour le Grand Prix d'Italie, qui aura lieu à la mi-juin. Sa tentative de reprise à Jerez, fin avril, avait été avortée après les premiers essais, la douleur et le manque de forces se révélant à l'époque trop handicapants pour le pilote Ducati. Mais son objectif d'enfin lancer son championnat à l'occasion de son épreuve nationale semble désormais prendre corps.

Il a profité de l'actuelle pause qu'observe le MotoGP entre les Grands Prix de France et d'Italie pour participer à une journée d'essais privés au Mugello, à laquelle prenaient part également les titulaires de l'équipe Gresini (Fabio Di Giannantonio et Álex Márquez) ainsi que les pilotes d'essais de Ducati (Michele Pirro) et Yamaha (Cal Crutchlow).

Bastianini a pris le guidon d'une Panigale V4S, une moto de série qu'il est autorisé à piloter. La pluie, tombée après l'heure du déjeuner, a été la seule à interrompre ce roulage, qui devait lui permettre d'évaluer sa condition physique, un peu plus de deux semaines avant le retour à plein temps qu'il espère enfin.

La blessure de Bastianini remonte au 25 mars, jour de la première course sprint de la saison, à Portimão. Involontairement envoyé au tapis par Luca Marini, il s'est fracturé l'omoplate droite et n'a pu disputer la suite du Grand Prix. Les médecins ayant déterminé qu'il n'avait pas besoin d'être opéré, il a depuis observé du repos, mais quatre autres Grands Prix se sont écoulés depuis.

Il a repris la piste à plusieurs reprises au guidon d'une Panigale V4S, avant Austin puis avant Jerez. En Espagne, il a bel et bien été autorisé à participer au Grand Prix, mais il a finalement rangé son casque après les essais, ne se sentant pas en condition de disputer les courses. Il a dans la foulée renoncé au Grand Prix de France, où Danilo Petrucci l'a remplacé. Michele Pirro avait précédemment pris cette place au Texas, et Pecco Bagnaia est resté seul dans le stand de l'équipe officielle Ducati lors des autres épreuves.

Le Grand Prix d'Italie, sixième manche de la saison, pourrait également voir le retour de Pol Espargaró, lourdement accidenté au Portugal. Victime de huit fractures, notamment au niveau des vertèbres, le pilote espagnol a eu besoin d'un long repos et de toute l'attention des médecins jusqu'à présent, ainsi que d'une opération à la mâchoire. S'il va mieux et se prépare désormais à remonter sur sa MotoGP, la nature de ses blessures a maintenu jusqu'à présent une certaine prudence à ce sujet et l'échéance qu'il se fixe porte sur l'une des trois épreuves du mois de juin, qu'il s'agisse du Mugello ou des deux suivantes.

