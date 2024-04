Enea Bastianini regarde dans le rétro après une année de montagnes russes

L'histoire d'Enea Bastianini est celle d'un enfant fasciné par les deux roues dès son plus jeune âge. Monté sur une moto avant de faire du vélo, il a très vite limé le bitume des circuits de pocket-bike avec, à ses côtés, toute une génération de pilotes qui forment aujourd'hui le paddock MotoGP. Il a peu à peu gravi les échelons, s'est appuyé sur son talent brut jusqu'au moment où il a pris conscience de la chance qu'il avait entre les mains et qu'il lui fallait exploiter. Devenu plus structuré pendant son passage en Moto2, il a été récompensé de ses efforts par un titre qui, en 2020, représentait ce puzzle désormais au complet. Sa véritable carrière professionnelle pouvait alors commencer.

Dans la foulée, Bastianini a fait son arrivée dans la catégorie MotoGP. Son premier test ? "Un choc !". Choc dont il s'est cependant vite remis, à en juger par ses deux premiers podiums obtenus d'emblée avec le team Avintia. Puis, l'année suivante, il retrouvait son équipe de cœur et s'imposait dès le premier Grand Prix de la saison.

"Être de retour dans le team Gresini a été très beau parce que c'était ma première famille", explique Enea Bastianini dans le podcast officiel du MotoGP. "Ça a été très étrange, parce que j'ai gagné cette course, j'étais heureux mais j'étais aussi nerveux parce que le boss n'était pas là, Fausto n'était pas là. Ma relation avec lui, c'était comme s'il était mon deuxième père… J'étais en colère pendant cette course, mais je lui ai dédié cette victoire parce qu'il a été une personne importante pour que je devienne celui que je suis aujourd'hui."

Porté par cette première victoire très émouvante, Bastianini a vécu la suite de la saison aux avant-postes, à grand renfort de confrontations époustouflantes avec Pecco Bagnaia. Puis est venue sa promotion dans l'équipe officielle, mais dès le premier Grand Prix sous ses nouvelles couleurs, il y a un peu plus d'un an, il a été pris dans une chute qui allait gâcher sa saison.

"La réalité, c'est que je n'ai pas tout de suite compris à quel point ma blessure était importante", admet-il. "Après la course, je me suis dit que je n'étais pas parti du bon pied mais qu'on avait le temps. Mais au bout d'un mois, j'ai mieux compris la situation, j'ai vu que mon épaule manquait de force et qu'elle était vraiment douloureuse."

"J'ai compris que le championnat était fichu. Il fallait désormais que je suive une rééducation et que j'essaye de revenir plus fort à la prochaine course, sauf qu'à la prochaine course je n'y étais pas. Je n'étais pas prêt, je n'étais pas prêt. Ça a été une situation difficile."

Lorsqu'il a fait son retour, cinq Grands Prix étaient passés et il n'était pas encore en pleine possession de ses moyens. Et cela sans même parler d'une Ducati GP23 dont il n'avait pas encore véritablement percé les secrets. Puis, après des mois d'efforts, un nouveau coup d'arrêt ! "Après ma deuxième blessure, à Barcelone, j'ai été à l'arrêt physiquement pendant un mois. Mon épaule n'allait pas bien et je m'étais aussi cassé le pied gauche et la main gauche", se souvient-il.

La lumière au bout du tunnel

Pourtant, le tournant n'était pas loin et c'est pendant cette deuxième convalescence qu'il l'a compris. "Quand j'ai recommencé à m'entraîner, j'ai vu que mon épaule allait bien et je me suis dit que j'allais pouvoir en faire de plus en plus. Je me suis très bien entraîné avant de revenir en Indonésie et je suis revenu en bonne condition physique. J'ai d'ailleurs fait une belle course, mais à Sepang ma première victoire [avec l'équipe officielle] est arrivée."

Ce GP de Malaisie, l'un des derniers de la saison, a vu la Ducati #23 enfin tout réunir. Pour la première fois de l'année, Bastianini bouclait des tours en tête − il avoue que ça lui a fait tout drôle ! −, puis il a pu contrôler sa course pour passer en premier sous le drapeau à damier. Parfois remise en question, sa place dans l'équipe officielle a finalement été confirmée et, dès le début du nouveau championnat, l'Italien est apparu dans le coup. Hasard du calendrier, c'est à Portimão, là où il s'était blessé il y a un an, qu'il a décroché il y a deux semaines sa première pole en tant que pilote officiel, puis un podium libérateur.

Désormais remis sur de bons rails, Enea Bastianini n'en oublie pas les enseignements d'une année éprouvante. Par deux fois, donc, il a été contraint de suivre les courses à distance et de ronger son frein, et il ne l'oubliera pas de sitôt. "C'est différent quand on est dedans. L'année dernière, j'ai vu le MotoGP de l'extérieur, et j'ai compris certaines choses", explique-t-il. "Il est important d'être très soutenu et de dépenser son énergie de la bonne manière."

Lui qui a retrouvé son plus large sourire, il joue cette année une partition différente, plus à l'aise sur la GP24 et suffisamment compétitif dès le lancement du championnat pour se rassurer avec ce premier trophée. Actuellement troisième du classement général, il s'apprête à retrouver un Grand Prix dont il était absent l'an dernier, conscient également de ce qui se joue en filigrane : sa place sur la grille MotoGP 2025.